अपर्णा यादव की युवाओं को सलाह, रील्स छोड़ महिलाओं की योजनाओं पर दें ध्यान

उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने युवाओं को लेकर कहा,"कई युवा अपना समय रील्स देखने में बिता देते हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगी कि वे इसके बजाय लड़कियों और महिलाओं के लिए बनी सरकारी नीतियों के बारे में जानें, उनके लिए आवेदन करें और जरूरत पड़ने पर मदद लें."

अपर्णा यादव ने यह बयान अमेठी में मिशन शक्ति के कार्यक्रम में पहुंचने पर दिया. उन्होंने कहा कि लड़कियां और महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रहीं और वे इनका लाभ जरुर उठाएं.

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मिशन शक्ति कार्यक्रम में हुईं शामिल

अपर्णा यादव अमेठी के रामलीला मैदान में आयोजित मिशन शक्ति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने कहा, "मैं लड़कियों से अपील करूंगी कि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं. आजकल बहुत से युवा डिजिटल डिवाइस जैसे फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं. भले ही किसी के पास लैपटॉप न हो, लेकिन लगभग हर किसी के पास स्मार्टफोन तो होता ही है. कई युवा अपना समय 'रील्स' देखने में बिता देते हैं. मैं उन्हें सलाह दूंगी कि वे इसके बजाय लड़कियों और महिलाओं के लिए बनी सरकारी नीतियों के बारे में जानें, उनके लिए आवेदन करें और जरूरत पड़ने पर मदद लें."

उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार लडकियों और महिलाओं को लेकर सजग है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें सक्षम बना रही है. इसलिए जागरूक होकर इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए. उन्होंने मिशन शक्ति को महत्वपूर्ण बताया.

मिशन शक्ति का छठा चरण चल रहा

यहां बता दें कि यूपी में मिशन शक्ति का छठा चरण चल रहा है, जिसकी शुरुआत 11 अक्टूबर को चुकी है. इस अभियान में प्रदेश के सभी 75 जिलों में

महिला, बालिकाओं की सुरक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है. जिसमें जागरूकता के लिए रैली और विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं. कई जिलों में बेटियों को प्रमुख पदों पर के दिन के लिए बैठाकर उन्हें कर्तव्य बोध कराया गया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढे.

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