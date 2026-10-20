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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअपर्णा यादव की युवाओं को सलाह, रील्स छोड़ महिलाओं की योजनाओं पर दें ध्यान

अपर्णा यादव की युवाओं को सलाह, रील्स छोड़ महिलाओं की योजनाओं पर दें ध्यान

अमेठी पहुंची अपर्णा यादव ने युवाओं से रील्स के बजाय सरकार की नीतियों को जान उनसे लाभ लेने की अपील की है. मिशन शक्ति अभियान में उन्होंने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 20 Oct 2026 08:41 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने युवाओं को लेकर कहा,"कई युवा अपना समय रील्स देखने में बिता देते हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगी कि वे इसके बजाय लड़कियों और महिलाओं के लिए बनी सरकारी नीतियों के बारे में जानें, उनके लिए आवेदन करें और जरूरत पड़ने पर मदद लें."

अपर्णा यादव ने यह बयान अमेठी में मिशन शक्ति के कार्यक्रम में पहुंचने पर दिया. उन्होंने कहा कि लड़कियां और महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रहीं और वे इनका लाभ जरुर उठाएं.

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मिशन शक्ति कार्यक्रम में हुईं शामिल 

अपर्णा यादव अमेठी के रामलीला मैदान में आयोजित मिशन शक्ति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने कहा, "मैं लड़कियों से अपील करूंगी कि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं. आजकल बहुत से युवा डिजिटल डिवाइस जैसे फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं. भले ही किसी के पास लैपटॉप न हो, लेकिन लगभग हर किसी के पास स्मार्टफोन तो होता ही है. कई युवा अपना समय 'रील्स' देखने में बिता देते हैं. मैं उन्हें सलाह दूंगी कि वे इसके बजाय लड़कियों और महिलाओं के लिए बनी सरकारी नीतियों के बारे में जानें, उनके लिए आवेदन करें और जरूरत पड़ने पर मदद लें."

उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार लडकियों और महिलाओं को लेकर सजग है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें सक्षम बना रही है. इसलिए जागरूक होकर इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए. उन्होंने मिशन शक्ति को महत्वपूर्ण बताया.

मिशन शक्ति का छठा चरण चल रहा 

यहां बता दें कि यूपी में मिशन शक्ति का छठा चरण चल रहा है, जिसकी शुरुआत 11 अक्टूबर को चुकी है. इस अभियान में प्रदेश के सभी 75 जिलों में 
महिला, बालिकाओं की सुरक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है. जिसमें जागरूकता के लिए रैली और विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं. कई जिलों में बेटियों को प्रमुख पदों पर के दिन के लिए बैठाकर उन्हें कर्तव्य बोध कराया गया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढे.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 20 Oct 2026 08:41 AM (IST)
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UP NEWS Aparana Yadav
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