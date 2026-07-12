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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजमगढ़: भू-माफिया की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क, फर्जी खतौनी से जमीन हड़पने के आरोप में बड़ी कार्रवाई

आजमगढ़: भू-माफिया की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क, फर्जी खतौनी से जमीन हड़पने के आरोप में बड़ी कार्रवाई

Azamgarh News In Hindi: आजमगढ़ में गैंगस्टर और भू-माफिया केसी राय की करीब 10 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है. आरोपी पर फर्जी खतौनी से जमीन हड़पने समेत 16 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.

Written By : खुर्रम नोमानी |  Updated at : 12 Jul 2026 12:51 PM (IST)
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आजमगढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर, भू-माफिया एवं हिस्ट्रीशीटर कृष्णचन्द्र राय उर्फ केसी राय  की करीब 10 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर ली. ग्राम कोडर अजमतपुर स्थित उसके आलीशान भवन को न्यायालय के आदेश के तहत डुगडुगी बजवाकर प्रशासनिक कब्जे में लिया गया.

सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान सामने आया कि केसी राय ने फर्जी खतौनी के जरिए जमीनों की हेराफेरी, ठगी, गैंगस्टर गतिविधियों और अन्य संगठित अपराधों से अर्जित अवैध धन का इस्तेमाल कर वर्ष 2012 में भूमि खरीदी थी. इसी जमीन पर आलीशान भवन का निर्माण कराया गया और बाद में उसका कई बार नवीनीकरण भी कराया गया.

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अपराधियों का ठिकाना बना था भवन

जांच में यह भी सामने आया कि यह भवन गैंग के सदस्यों के जमावड़े और आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख केंद्र बना हुआ था. राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन के अनुसार भवन और भूमि की अनुमानित बाजार कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई.

वैध आय का स्रोत नहीं मिला

विवेचक निरीक्षक रफी आलम की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यबीर सिंह ने बीएनएसएस की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया. न्यायालय ने माना कि आरोपी के पास भवन निर्माण और ऋण की किश्तें चुकाने के लिए कोई वैध आय का स्रोत नहीं था साथ ही संपत्ति अपराध से अर्जित धन से बनाई गई थी. तहसीलदार को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है.

16 से अधिक मुकदमे दर्ज, जेल में बंद है आरोपी

केसी राय फिलहाल अंबेडकरनगर जे में बंद है. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, ठगी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और गैंगस्टर एक्ट समेत 16 से अधिक आपराधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

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Published at : 12 Jul 2026 12:51 PM (IST)
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