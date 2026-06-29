चढ़ावा चोरी विवाद के बीच 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, पुनर्गठन पर फैसला संभव

अयोध्या में स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आई है. राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक अब 6 जुलाई को अयोध्या में आयोजित की जाएगी, इससे पहले यह बैठक 11 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसकी तारीख बदल दी गई है. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है. इसके साथ ही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा और निर्णय होने की संभावना है.

ट्रस्ट से जुड़े सभी प्रमुख सदस्यों के बैठक में होने की उम्मीद

वहीं इस बैठक में राम मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न विषयों के साथ-साथ ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे पर भी मंथन किया जाएगा. ट्रस्ट से जुड़े सभी प्रमुख सदस्यों के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है. हालांकि की एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के साथ-साथ चंपक राय का भी बयान दर्ज किया था.

सूत्रों के मुताबिक उनसे चढ़ावा की गणना प्रक्रिया से लेकर दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे होती है इसके लिए क्या प्रक्रिया है? इसे लेकर सवाल किए जा सकते हैं. विपक्ष का आरोप है सरकार चंपक राय और इससे जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं. सपा ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में न्यायिक जांच कराने की मांग की है.

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चंपत राय नैतिकता के आधार पर महासचिव पद से दे चुके इस्तीफा

पुलिस ने मामले में टिन्नू यादव समेत आठ गिरफ्तार आरोपियों के घर और अन्य जगहों पर छापा भी मारा, जहां महासचिव रहे चंपत राय के ड्राइवर और बेहद करीबी रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर से कुछ ज्वैलरी और कागजात बरामद हुए हैं. अब इसकी जांच की जा रही है कि ये ज्वैलरी किन पैसों से खरीदी की गई है. हालांकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईर दर्ज नहीं की गई है. मगर चंपत राय ने नैतिकता के आधार पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है.

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