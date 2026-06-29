हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचढ़ावा चोरी विवाद के बीच 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, पुनर्गठन पर फैसला संभव

चढ़ावा चोरी विवाद के बीच 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, पुनर्गठन पर फैसला संभव

Ram Mandir News: इस बैठक में राम मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न विषयों के साथ-साथ ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे पर भी मंथन किया जाएगा. ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्यों के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 29 Jun 2026 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या में स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आई है. राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक अब 6 जुलाई को अयोध्या में आयोजित की जाएगी, इससे पहले यह बैठक 11 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसकी तारीख बदल दी गई है. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है. इसके साथ ही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा और निर्णय होने की संभावना है.

ट्रस्ट से जुड़े सभी प्रमुख सदस्यों के बैठक में होने की उम्मीद

वहीं इस बैठक में राम मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न विषयों के साथ-साथ ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे पर भी मंथन किया जाएगा. ट्रस्ट से जुड़े सभी प्रमुख सदस्यों के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है. हालांकि की एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के साथ-साथ चंपक राय का भी बयान दर्ज किया था.

सूत्रों के मुताबिक उनसे चढ़ावा की गणना प्रक्रिया से लेकर दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे होती है इसके लिए क्या प्रक्रिया है? इसे लेकर सवाल किए जा सकते हैं. विपक्ष का आरोप है सरकार चंपक राय और इससे जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं. सपा ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में न्यायिक जांच कराने की मांग की है. 

राम मंदिर चढ़ावा मामले में चंपत राय का बयान पुलिस ने किया दर्ज, अनिल मिश्रा से भी होगी पूछताछ

चंपत राय नैतिकता के आधार पर महासचिव पद से दे चुके इस्तीफा

पुलिस ने मामले में टिन्नू यादव समेत आठ गिरफ्तार आरोपियों के घर और अन्य जगहों पर छापा भी मारा, जहां महासचिव रहे चंपत राय के ड्राइवर और बेहद करीबी रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर से कुछ ज्वैलरी और कागजात बरामद हुए हैं. अब इसकी जांच की जा रही है कि ये ज्वैलरी किन पैसों से खरीदी की गई है. हालांकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईर दर्ज नहीं की गई है. मगर चंपत राय ने नैतिकता के आधार पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है.

सीने पर गुदवाया अखिलेश यादव की पत्नी का टैटू, सपा चीफ से बोला- 'आपने डिंपल भाभी से...'

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: सभी 8 आरोपियों को 13 जुलाई तक जेल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: सभी 8 आरोपियों को 13 जुलाई तक जेल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चढ़ावा चोरी विवाद के बीच 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, पुनर्गठन पर फैसला संभव
चढ़ावा चोरी विवाद के बीच 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, पुनर्गठन पर फैसला संभव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चढ़ावा चोरी जांच के बीच गोपाल राव की तस्वीर वायरल, रामलला की आरती में शामिल होने का दावा
चढ़ावा चोरी जांच के बीच गोपाल राव की तस्वीर वायरल, रामलला की आरती में शामिल होने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जौनपुर में 4 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, घर से दूर नदी किनारे झाड़ियों में मिला शव
जौनपुर में 4 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, घर से दूर नदी किनारे झाड़ियों में मिला शव
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Mystery: कैसे मंगेतर सिया और प्रेमी चेतन ने रची केतन की हत्या की खौफनाक साजिश?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
PM Modi Speech in Seychelles National Assembly:सेशेल्स में छाए पीएम मोदी!
Bollywood News: चर्चा में कृति सेनन और कबीर का रिश्ता, सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं धोखे की अफवाहें! (28.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान नहीं टूट पड़ेगा... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?
आसमान नहीं टूट पड़ेगा... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?
विश्व
आसमान से अचानक गायब हुआ था 239 लोगों के साथ विमान, 12 साल बाद भी समंदर में सुलझाई जा रही है पहेली
आसमान से अचानक गायब हुआ था 239 लोगों के साथ विमान, 12 साल बाद भी समंदर में सुलझाई जा रही है पहेली
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर
जम्मू कश्मीर: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
इंडिया
Tamil Nadu Politics:'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
इंडिया
Explained: मानसून का इंतजार खत्म! 4 दिन बाद दिल्ली और आपके राज्य में इस दिन होगी बारिश, लेकिन अच्छी के साथ बुरी खबर क्या?
Monsoon 2026: 4 जुलाई को दिल्ली और आपके राज्य में इस दिन से शुरू बारिश, लेकिन बुरी खबर भी मिली?
विश्व
NASA Swift Telescope: धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Shivangi Joshi ने बताया क्यों हैं नए शो को लेकर नर्वस, कहा- 'जैसी हूं वैसी ही रहूंगी'
Shivangi Joshi ने बताया क्यों हैं नए शो को लेकर नर्वस, कहा- 'जैसी हूं वैसी ही रहूंगी'
Embed widget