सीने पर गुदवाया अखिलेश यादव की पत्नी का टैटू, सपा चीफ से बोला- 'आपने डिंपल भाभी से...'
Dimple Yadav Fans: आजमगढ़ में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का एक जबरा फैन्स देखने को मिला है. युवक ने अपने सीने पर डिंपल यादव (Dimple Yadav tattoo) का टैटू गुदवाया है.
उत्तर प्रदेश में चुनावी साल से पहले नेताओं के फैंस के अजीबो-गरीब किस्से सामने आने लगे हैं, इसी मैनपुरी से समाजावादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव (Dimple Yadav Fans) का एक जबरा फैन्स (प्रशंसक) देखने को मिला है. युवक ने अपने सीने पर डिंपल यादव (Dimple Yadav tattoo) का टैटू गुदवाया है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीते दिनों आजमगढ़ के दौरे पर थे. यहां एक युवक ने अखिलेश यादव के काफिले को रोक लिया, युवक अखिलेश यादव ने से कहने लगा कि, "भईया, आपने डिंपल भाभी से मिलवाने का वादा किया था."
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डिंपल यादव से मिलवाने की अखिलेश यादव से की मिन्नतें
फिलहाल, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ हुए इस वाक्ये की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे की वायरल हो रही वीडियो देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव को उनके प्रशंसको ने घेर रखा है, इसी एक शर्ट की बटन खोले हुए अपने सीने पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का टैटू गुदवाए नजर आ रहा है. वह अखिलेश यादव से बार-बार कह रहा है कि एक बार डिंपल यादव से मिलवा दीजिये.
डिंपल यादव के कई हैं फैन्स
हालांकि, अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके लाखों समर्थक हैं. कई मौके पर ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं. आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश के ही औरैया में एक पति-पत्नी का ऐसा जोड़ा है जो अखिलेश यादव और डिंपल यादव को भगवान की तरह पूजता है.
Watch | फैन्स की छाती पर डिंपल यादव का टैटू, अखिलेश को दिखाया!#dimpleyadav #akhileshyadav #azamgarh #uttarpradesh #abpnews pic.twitter.com/cxdNnYpcEZ— ABP News (@ABPNews) June 29, 2026
सीने पर अखिलेश और बाजू पर डिंपल का टैटू
दरअसल, औरैया में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता जिनका नाम रामपाल यादव और उनकी पत्नी का नाम प्रीति यादव है. सपा कार्यकर्ता प्रीति ने अपनी बाजू पर डिंपल यादव का टैटू गुदवाया है. जबकि रामपाल ने अखिलेश यादव का टैटू अपने सीने पर गुदवाया है.
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