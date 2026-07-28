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नोएडा में बारिश से सड़कें बनीं तालाब, लगा लंबा ट्रैफिक जाम

Noida Rain: बारिश के कारण नोएडा के डीएससी रोड पर एक बड़ा हादसा सामने आया. यहाँ मेट्रो पिलर के पास बनी सेंट्रल वर्ज की करीब 50 मीटर लंबी दीवार गिर गई.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 28 Jul 2026 05:58 PM (IST)
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नोएडा में आज मंगलवार (28 जुलाई) की सुबह मौसम का मिजाज बदला जरूर लेकिन बारिश के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर की जो तस्वीर सामने आई उसने जलभराव से निपटने के नोएडा प्राधिकरण के तमाम दावों की हवा निकाल दी. प्राधिकरण ने नालों की सफाई के लिए करोड़ों रुपये के टेंडर बांटे थे, मगर करीब डेढ़ घंटे की बारिश में ही पूरा शहर जलमग्न हो गया.

वहीं सुबह से रुक-रुक कर हो रही बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को उमस से राहत तो दी, लेकिन सड़कों पर निकलना दुभर कर दिया. महामाया फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास में 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया. पानी इतना गहरा था कि कई गाड़ियां डूब गईं और दर्जनों बाइक्स रास्ते में ही बंद पड़ गईं. सेक्टर-27 के घरों के अंदर तक पानी घुस गया.

नोएडा में हुई भारी बारिश के कारण बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 18 की ओर जाने वाले रास्ते पर भारी जलभराव हो गया, जिससे ट्रैफिक जाम लग गया. गाड़ियां धीमी गति से चलीं और सड़कों पर पानी भरने के कारण कई ऑटो और कारें खराब हो गईं.

इसके अलावा बरौला, सर्फाबाद, सेक्टर-74, 75, 19 और 20 के निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया. सडकों पर दौड रहे वाहनों की रफ्तार को जल भराव के कारण ब्रेक लगी,  वाहन रेंगते नजर आए, जिसके कारण एम्बुलेंस भी जाम में फंसी नजर आई, ट्रैफिक पुलिस को इस दौरान भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा.  

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बारिश के कारण नोएडा के डीएससी रोड पर एक बड़ा हादसा सामने आया. यहाँ मेट्रो पिलर के पास बनी सेंट्रल वर्ज की करीब 50 मीटर लंबी दीवार गिर गई. प्राधिकरण के वर्क सर्किल-1 सीनियर मैनेजर का कहना है कि सेंट्रल वर्ज में पानी भरने के कारण तेज धार बनी, जिससे दीवार गिर गई. राहत की बात यह है कि मेट्रो पिलर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. इस मलबे को हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया है.

तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम विभाग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार-बुधवार को गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है, तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी. 30 जुलाई से 2 अगस्त हल्की बारिश के आसार है, नमी 80-90% रहने से उमस बढ़ सकती है.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 28 Jul 2026 05:58 PM (IST)
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