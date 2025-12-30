राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर बुधवार (31 दिसंबर) को राम मंदिर परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है. इस कार्यक्रम में बुधवार (31 दिसंबर) को 11:00 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे. ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करेंगे. इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होगा. हिंदी तिथि के अनुसार बुधवार को पौष शुक्ल की एकादशी है. पौष शुक्ल की द्वादशी को साल 2024 में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी.

मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर करेंगे ध्वजारोहण

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगभग 3 घंटे से ज्यादा रामनगरी में रहेंगे. राम मंदिर के प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता करेंगे. इस दौरान वह मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर ध्वजारोहण भी करेंगे. वहीं राम मंदिर के निकास द्वार अंगद टीला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे.

कार्यक्रम को लेकर कैसी है सुरक्षा व्यवस्था

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांट को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है. प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव को लेकर अधिकारियों ने कमर कस ली है. VVIP दौरे को देखते हुए अयोध्या धाम को 5 जोन और 10 सेक्टरों में बांटा गया है.

सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरी अयोध्या नगरी में हाई अलर्ट कर दिया गया है. प्रशासन की ओर से अयोध्या धाम की सुरक्षा में 3000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है.

इलाके में तैनात सुरक्षाकर्मी

सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए अन्य जिलों से 4 अपर पुलिस अधीक्षक तैनात किए जा रहे हैं. वहीं 9 सीओ, 50 निरीक्षक, 150 दारोगा-सिपाही भी बुलाए गए हैं. साथ ही 5 कंपनी पीएसी और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है. इसके लिए प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है.

संभागीय आयुक्त ने दी यह जानकारी

संभागीय आयुक्त राजेश कुमार ने कहा, "कल रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री अयोध्या आ रहे हैं. वे हनुमानगढ़ी और राम मंदिर जाएंगे. पूरा कार्यक्रम फाइनल हो गया है, सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, और सारी व्यवस्थाओं को देखा गया है. हमें 31 तारीख और 1 तारीख को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, और हमने उसी हिसाब से सभी तैयारियां की हैं. अलग-अलग जगहों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, और हम वाराणसी के भी संपर्क में हैं.

अयोध्या IG रेंज प्रवीण कुमार ने बताया, "लोगों में काफी उत्साह है, काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं. सभी व्यवस्थाएं की जा रही है, VIP कार्यक्रमों के लिए भी स्थापित प्रोटोकॉल के तहत हम कार्रवाई करते हैं. भीड़ नियंत्रण के लिए सभी कार्रवाई की जा रही है.