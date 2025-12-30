नोएडा में नए साल के सेलिब्रेशन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं. सेक्टर 18 में न्यू ईयर के मौके पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक एडवायजरी जारी की गई है. जिसके तहत 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक शहर के तमाम भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग, यातायात व्यवस्था और डायवर्जन लागू किया गया है.

डीसीपी ट्रैफिक प्रवीण रंजन यातायात व्यवस्था को लेकर डायवर्जन प्लान की जानकारी दी और लोगों से अपील की कि वो दो पहिया और चार पहिया वाहनों से इन जगहों पर आने से पहले या कोई प्लान बनाने से पहले ट्रैफिक की जानकारी ले लें. पुलिस ने ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए 9971009001 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.

डीसीपी ने साफ किया डायवर्जन प्लान के दौरान इमरजेंसी सर्विस जैसे एंबुलेंस, फायर सर्विस को जाने की इजाजत रहेगी. नोएडा सेक्टर-18 में डायवर्जन प्लान 31 जनवरी दोपहर दो बजे से 1 जनवरी 2026 रात्रि कार्यक्रम समाप्त होने तक लागू रहेगा. इस दौरान सेक्टर-18 में आने वाले वाहन यहां स्थित मल्टीलेवल पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर सकेंगे.

मल्टीलेवल पार्किंग तक जाने का रास्ता

- सेक्टर-18 मल्टीलेवल पार्किंग के लिए अट्टा चौक से आने वाले वाहन HDFC बैंक के कट से जा सकेंगे. जबकि गुरुद्वारे के पास एफबीओ से पहले व बाद में दोनों कट बंद रहेंगे.

- वाहन चालक रेडिसन होटल तिराहा से भी मल्टीलेवल पार्किंग तक जा सकेंगे.

- डीएलएफ मॉल में आने वाले वाहन मॉल की पार्किंग में खड़े किए जा सकेंगे.

- मेट्रो स्टेशन सेक्टर-18 के नीचे वाला कट आने के लिए बंद रहेगा.

- सोमदत्त टावर से टॉय खजाना चौराहा निकट हल्दीराम चौराहे से चायना कट भी बंद रहेगा.

- ज़रूरत पड़ने पर सेक्टर-17-18 नलकूप तिराहे से नर्सरी तिराहे की तरफ जाने वाले वाहनों को रोका जा सकता है.

- जीआईपी-गार्डन गैलेरिया आने वाले वाहन सेक्टर-37 में मॉल की पार्किंग में वाहन खड़ा करेंगे.

- लॉजिक्स सिटी सेंटर में वाहन चालक मॉल की पार्किंग में गाड़ी लगा सकेंगे.

- सार्वजनिक जगहों पर वाहनों को खड़ा करने पर कार्रवाई की जाएगी.

मल्टीलेवल पार्किंग से बाहर निकलने का रास्ता

- पार्किंग से बाहर आने के लिए मेट्रो स्टेशन सेक्टर-18 के नीचे बने कट का इस्तेमाल कर सकेंगे.

- नोएडा मेट्रो स्टेशन सेक्टर-18 के मोज़ेक होटल के पास बने दोनों कट भी खुले रहेंगे.

स्काई वन व स्टर्लिंग मॉल

- वाहन चालक मॉल की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर सकेंगे, ट्रैफिक ज्यादा होने पर हाजीपुर चौक व लोटस ब्लू वर्ड तिराहा से ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा.

गुलशन मॉल- 135

- इस मॉल में आने वाले वाहन पार्किंग में खड़े होंगे लेकिन, एडवांट नेविस बिज़नेस पार्क के सामने नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर चालान हो सकता है.

गौर सिटी मॉल

- किसान चौक से पास स्थित मॉल की पार्किंग में वाहन जा सकेंगे लेकिन सार्वजनिक जगहों पर गाड़ियां खड़ा करने की मनाही है.