राम भक्तों की आस्था पर चोट! कहां गायब हो गई 200KG चांदी की ईंट? सिंधी समाज ने मांगी जानकारी

अयोध्या स्थित राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद लगातार खबरों में बना हुआ है, चढ़ावा चोरी मामले में हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब इस मामले में सिंधी समाज भी सामने आया है, सिंधी समाज के दान दाताओं ने कहा है कि उन्हें एक-एक किलो वजन की 200 ईंटे राम मंदिर ट्रस्ट को दान में दी थी. सिंधी समाज के लोगों ने बताया कि आज तक उस चढ़ावे रसीद उन्हें नहीं दी गई है. साथ ही उन ईंटों के इस्तेमाल के संबंध में जानकारी मांगी गई है.

दरअसल, सिंधी समाज के संगठन के मुताबिक, यह बात साल 2021 की जब राम मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ था. तब सिंधी के समाज लोगों ने एकत्र होकर एक-एक किलो की 200 चांदी की ईंटे राम मंदिर ट्रस्ट को मंदिर निर्माण के लिए दान में दी गई थी. उस समय दान की गई चांदी की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये थी. संगठन के लोगों ने कहा है उन्होंने चांदी की 200 ईंटें राम मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय को सौंपी थीं, लेकिन उन्हें इस दान की रसीद नहीं दी गई थी.

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दान की गई 200 किलो चांदी की नहीं दी गई रसीद

विश्व सिंधी सेवा संगम के राजू मनवानी ने बताया है कि, हमारे सिंधी समाज की तरफ से एक-एक किलो की दो सौ किलों चांदी की ईंटे बनवाकर 26 जनवरी 2021 को राम मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय को राम मंदिर निर्माण के लिए दी थी. न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में उन्होंने कहा है कि उस समय चंपत राय ने चांदी की जांच और प्रयोग का हवाला देकर उन्हें दान की गई चांदी की रसीद नहीं दी थी.

दान की गई चांदी का क्या हुआ?

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, राजू मनवानी ने पूछा है कि क्या हमारी चांदी का भी गलत इस्तेमाल हुआ है? विश्व सिंधी सेवा संगम के राजू मनवानी ने कहा कि वह यह जानना चाहते हैं कि क्या चांदी को पिघलाकर राम मंदिर में इस्तेमाल किया गया या नहीं? उन्होंने यह भी बताया कि उस समय 200 किलो चांदी की डेढ़ करोड़ थी, जो आज 6-7 करोड़ रुपये है.

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