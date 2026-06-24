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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान कपड़ों से ढका गया 'शिव चौक', सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम

मुजफ्फरनगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान कपड़ों से ढका गया 'शिव चौक', सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम

Muharram Procession In Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर में पुलिस सुरक्षा के बीच मंगलवार को मुहर्रम जुलूस निकाला गया, इस दौरान प्रशासन ने शिव चौक कपड़े से कवर किया था. 

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 24 Jun 2026 01:46 PM (IST)
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मंगलवार रात मुहर्रम के अवसर पर निकाले गए पारंपरिक जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया. जुलूस नगर के मोती महल से शुरू होकर खालापार होते हुए शिव चौक के रास्ते अपने निर्धारित मार्ग से गुजरा. सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की तरफ से शिव चौक को कपड़े से ढक दिया गया था, साथ ही पूरे क्षेत्र में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए थे.

मुहर्रम के सातवें दिन निकाले गए इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने और सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने के उद्देश्य से शिव चौक के आसपास बैरिकेडिंग की गई थी. इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था.

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चप्पे-चप्पे पर रही प्रशासन की नजर

जुलूस के दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी स्वयं मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से अपने निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ता रहा. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शहर के संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती गई थी. यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया था.

सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम

मुजफ्फरनगर एएसपी सिद्धार्थ कुमार मिश्रा ने कहा कि "आज मुहर्रम के सातवें दिन का जुलूस निकाला गया था. यह शहर के प्रमुख जुलूसों में से एक है, जो मोती महल से शुरू होकर निर्धारित मार्ग से होकर वापस अपने गंतव्य तक पहुंचता है. जुलूस को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे. जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और आगामी कार्यक्रमों के लिए भी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं."

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News Muharram 2026
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