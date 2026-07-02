चलते-चलते बंद हो रहे ई-रिक्शा, चालक परेशान, abp न्यूज़ की पड़ताल में चाइनीज ऐप का 'अटैक'

यूपी के बिजनौर में चलती ई-रिक्शा अचानक लॉक हो रही है. अज्ञात ऐप के माध्यम से ई-रिक्शा को लॉक कर दिया जा रहा है. ऐसे में रिक्शा चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है. अब तक ऐप के जरिए 80 रिक्शा लॉक किए जा चुके हैं. ये मामला थाना नगीना के डबल फाटक इलाके का है. पीड़ित रिक्शा चालकों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है. इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं.

abp न्यूज़ ने नोएडा में की पड़ताल

ऐसे में दावों की हकीकत जानने के लिए एबीपी न्यूज़ ने पड़ताल की. नोएडा में रिक्शा चलाने वाले रतन भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं. दरअसल, चाइनीज ऐप BAT-BMS से ई-रिक्शा को बंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो हैं, जिसमें BAT-BMS का इस्तेमाल करके ई रिक्शा होने की बात की जा रही है.

पड़ताल में फोन का ब्लूटूथ ऑन करके BAT-BMS ऐप से कनेक्ट किया गया और कनेक्ट होने के बाद रतन के रिक्शा का कंट्रोल हमारे पास आ गया. जब रिक्शा को ऐप से बंद नहीं किया गया था तो रिक्शा चालू था और हॉर्न बज रहा था लेकिन जैसे ही ऐप पर ऑफ ऑप्शन पर क्लिक किया, रिक्शा बंद हो गया. रतन के मुताबिक पिछले कई दिनों से लोग उनका रिक्शा बंद कर रहे हैं.

क्या है BAT-BMS?

BAT-BMS एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे शेनजे़न ग्रीनएनर्जी टेक्नोलॉजी (Shenzhen Greenenergy Technology) नाम की चीनी कंपनी ने डेवलप किया है. मूल रूप से ये कंपनी बैटरियों की मैन्युफैक्चरिंग करती है और दुनिया के कई देशों में इनकी बिक्री भी करती है. यह ऐप ब्लूटूथ-आधारित बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) से लैस स्मार्ट लिथियम बैटरियों से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है, जिससे लोग फ़ोन पर ही अपनी गाड़ी की बैटरी का स्टेटस देख पाए और उसे संचालित कर पाए. हालांकि भारत में इसका प्रयोग लोगों ने ई रिक्शा को बंद करने के लिए करना शुरू कर दिया.

रतन के अलावा ऐसे कई रिक्शा रिक्शा चालक हैं जिनका रिक्शा बीते दिनों बंद हुआ था. इन रिक्शा चालकों ने सावधानी के लिए बैटरी में पासवर्ड लगा दिया है जिसके बाद रिक्शा कनेक्ट तो हो रहा है लेकिन कोई बिना पासवर्ड एंटर किए रिक्शा बंद नहीं कर पा रहा है.

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