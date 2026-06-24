गमछा सूंघ सीधे रेपिस्ट के घर ले गई डॉग 'मैरी', संभल पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड रेप केस की गुत्थी

संभल पुलिस ने 6 साल की मासूम बच्ची से ब्लाइंड रेप की घटना खुलासा कर दिया है, पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस केस के खुलासे में डॉग मैरी ने अहम किरदार निभाया है, घटना स्थल पर गमछे की मदद से मैरी आरोपी के घर तक पहुंच गई. हालांकि, आरोपी मौके से फरार था, जिसे मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के बबराला थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 18 जून की शाम करीब 5 बजे 16 वर्षीय बच्ची घर से बाहर खेलने के लिए निकली थी. करीब दो घंटे तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की घर से लगभग 200 मीटर दूर तालाब के पास झाड़ियों में बच्ची बेहोशी की हालत में मिली. परिजन उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर लेकर पहुंचे, पुलिस को मामले की सूचना दी गई.

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घटना स्थल से बरामद हुआ था गमछा

इसके बाद दिनांक19 जून को फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पुलिस को कुछ ही दूरी पर एक गमछा बरामद हुआ, साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए ग्रामीणों से पूछताछ की. हालांकि, पुलिस को ग्रामीणों से पूछताछ में आरोपी के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा. फिर इस केस में तीसरे दिन डॉग मैरी की एंट्री हुई.

पुलिस के मुताबिक, बच्ची के पिता ने दुष्कर्म की आशंका में 20 जून को अज्ञात के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया. इसके बाद एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने डॉग स्क्वॉड टीम को जांच के निर्देश दिए, घटना के तीसरे दिन डॉग मैरी को मौके पर लाया गया.

गमछे से आरोपी के घर तक पहुंची डॉग मैरी

वारदात स्थल से बरामद गमछा सूंघाने के बाद मैरी करीब 50 मीटर दूर आरोपी संदीप के घर पहुंच गई, पुलिस ने घरवालों से पूछताछ की तो पता चला कि संदीप घर पर नहीं है. इसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी रही, दिनांक 21 जून की रात पुलिस बबराला से राजपुरा रोड पर चेकिंग कर रही थी.

मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी के पैर में मारी गोली

इसी दौरान सामने से आ रहे संदीप को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन उसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली, जिसके उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

पुलिस के अनुसार, डॉग मैरी अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट है, इससे पहले भी उसने बिलासपुर जंगल में हुए एक हत्या कांड के खुलासे में अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा मैरी दर्जनों चोरी के मामलों के खुलासे में भी मदद कर चुकी है. एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया है कि बबराला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसकी 16 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है और बच्ची झाड़ियों में मिली थी.

पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से एक गमछा बरामद किया, साथ ही आसपास के गांवों में सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ की गई. जब पुलिस को आरोपी के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो डॉग मैरी को मौके पर बुलाया गया. गमछा सूंघने के बाद मैरी सीधे संदीप के घर पहुंच गई,जिससे संदेह उसी पर गया. आरोपी संदीप को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

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