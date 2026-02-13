हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सीएम योगी तो अभी से खुद को प्रधानमंत्री समझने लगे हैं', सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बयान

'सीएम योगी तो अभी से खुद को प्रधानमंत्री समझने लगे हैं', सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बयान

Ram Gopal Yadav News: सपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी के सीनियर नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि जिन लोगों का आजादी में कोई योगदान नहीं रहा वो वंदे मातरम् की बात करते हैं.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 13 Feb 2026 11:23 PM (IST)
Preferred Sources

आगरा पहुंचे सपा महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ पर कहा कि आज से प्रधानमंत्री का नया ऑफिस बना है. उन्होंने कहा कि नए ऑफिस में जो भी बैठे वह देश हित को ऊपर रखे और पार्टी हित को दूसरे नंबर पर रखे. उन्होंने कहा कि नया भवन बना है, प्रधानमंत्री के रहने के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी बना. राज्यसभा सांसद ने कहा कि उनकी तो यही कामना है कि भवन में जो भी बैठे वो देश के हित को सर्वोपरि रखें और पार्टी के हित को नंबर दो पर रखें.

'अभी से खुद को प्रधानमंत्री समझने लगे हैं सीएम योगी'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कहा उन्होंने कहा, "यह तो अभी से खुद को प्रधानमंत्री समझने लगे हैं. देश की आजादी में जिन लोगों ने कभी वंदे मातरम् का नाम नहीं लिया, आजादी की लड़ाई में किसी भारतीय जनता पार्टी नेता का योगदान नहीं रहा और वह आज वंदे मातरम् की बात करते हैं."

वंदे मातरम् से किसी को परहेज नहीं- रामगोपाल यादव

रामगोपाल यादव ने कहा, "वंदे मातरम् से किसी को परहेज नहीं है. लेकिन आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा और आज से लेकर पुराने तक वंदे मातरम् की बात करते हैं. इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती, इसका विरोध कौन कर रहा है."

बांग्लादेश चुनाव नतीजों पर क्या बोले सपा सांसद?

बांग्लादेश के चुनाव नतीजों पर उन्होंन कहा कि बांग्लादेश की सरकार क्या करेगी, यह कुछ दिन में ही सामने आ जाएगा. उन्होंने कहा, "बांग्लादेश की सरकार क्या करेगी यह तो 4–6 दिन में ही सामने आए जाएगा. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी और तभी तस्वीर पूरी तरह सामने होगी." बता दें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) देश के ऐतिहासिक संसदीय चुनावों के लिए शुक्रवार को जारी मतगणना के बीच शानदार जीत की ओर अग्रसर है और दो दशक के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी के लिए तैयार है. ये चुनाव ऐसे समय में हुए हैं, जब देश उथल-पुथल भरी राजनीतिक शून्यता, अस्थिरता और सुरक्षा की नाजुक स्थिति से गुजर रहा है.

Published at : 13 Feb 2026 11:19 PM (IST)
