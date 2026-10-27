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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, बनाई अब तक की सबसे बड़ी टीम

यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, बनाई अब तक की सबसे बड़ी टीम

यूपी बीजेपी ने 712 सदस्यों वाली प्रदेश कार्यसमिति बनाई है. जिसमें पीएम मोदी, सीएम योगी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत 30 लोगों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 27 Oct 2026 11:26 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा कर दी है. 712 सदस्यों वाली समिति में पीएम मोदी, सीएम योगी समेत कई बड़े चेहरों को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है,

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के मुताबिक कार्यसमिति में प्रदेश के सभी क्षेत्रों को जगह देने के साथ ही जातीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है. इसके अलावा पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को पूरी जगह दी गयी है.

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30-31 अक्टूबर को अमित शाह देंगे जीत का मंत्र 

सभी क्षेत्रों को मिलाकर पार्टी ने प्रदेश कार्यसमिति में 712 सदस्यों को शामिल किया है. अब इसको लेकर 30 और 31 अक्टूबर को लखनऊ में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जाएगी. जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे. वे कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव 2029 के लिए जोश भरेंगे.

पार्टी ने चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या 134 रखी है, इसमें ब्रज क्षेत्र की भागेदारी सबसे ज्यादा है. समिति में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत 30 लोगों को शामिल किया गया है.

विनय कटियार और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जगह 

स्थायी आमंत्रित सदस्यों में राष्ट्रीय पदाधिकारियों स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, रेखा वर्मा, संगीत यादव, भोला सिंह, तारिक मंसूर, अमरपाल मौर्य व कंवर बासित अली को शामिल किया गया है.वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ओमप्रकाश सिंह, विनय कटियार, डा. रमापति राम त्रिपाठी, सूर्यप्रताप शाही, डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डा. महेंद्र नाथ पांडेय, स्वतंत्र देव सिंह व भूपेंद्र सिंह चौधरी को भी जगह दी गयी है. 

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान, जितिन प्रसाद, एसपी सिंह बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नाम भी शामिल हैं.

क्षेत्रवार सदस्यों की संख्या 

134 विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची में ब्रज क्षेत्र से सबसे ज्यादा 32 चेहरों को जगह दी गई है. काशी से 24, जबकि पश्चिम क्षेत्र से 23 और अवध क्षेत्र के 19 कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है. प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों में सबसे ज्यादा गोरखपुर क्षेत्र से 128 पदाधिकारियों को रखा गया है. अवध से 114, जबकि काशी से 108 लोगों को सूची में जगह दी गई है. 

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 27 Oct 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Election 2027
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