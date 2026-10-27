यूपी चुनाव में AAP ने बदली रणनीति, पुरानी गलती नहीं दोहराएगी पार्टी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को लेकर बड़ा दावा किया है. आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी 349 सीटों पर चुनाव लड़ने की गलती नहीं दोहराएगी. उन्होंने कहा कि हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि जिन भी सीटों पर लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे.

आप सांसद संजय सिंह ने यूपी चुनाव को लेकर कहा कि पिछली बार हमारी पार्टी ने यूपी में क़रीब 350 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन, परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे. हमें एक परसेंट से भी कम वोट मिले. हालांकि कुछ सीटों पर कहीं 25 हजार तो कहीं 20 हजार तक वोट मिले था. हालांकि हमने नगर पालिका में अच्छा प्रदर्शन किया था.

उन्होंने कहा कि नगर पालिका चुनाव में आप के क़रीब 250 पार्षद सीटें, क़रीब 10 चेयरमैन पदों पर जीत हासिल की. हमारी पार्टी की यूपी में लगातार सक्रियता भी बनी हुई है. इसलिए हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इस बार वो वाली बात नहीं रहेगी कि हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़े. इस बार जहां भी लड़ेंगे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे.

यूपी चुनाव में आम आदमी पार्टी की रणनीति

आप सांसद ने कहा कि हमारी पार्टी लगातार यूपी में एक्टिव हैं. हमने अलग-अलग चरणों में पांच पदयात्राएं की, शिक्षा को मुद्दा बनाया. मिड डे मील, बिजली-पानी के मुद्दे पर लड़ने का काम किया गया. कार्यकर्ता सम्मेलन किए और अभी हम जन आक्रोश रैली के ज़रिए काम कर रहे हैं. आप जिस दिन ये फैसला लेगी हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे.

सपा-कांग्रेस गठबंधन पर संजय सिंह ने कहा कि बात तर्कसंगत हो ठीक लगता है. यूपी में पहले कांग्रेस का परफॉरेमेंस देखना चाहिए. कांग्रेस को पिछली बार केवल ढाई परसेंट वोट मिला था और दो सीटें जीती थी. उसके आधार पर उनको कितनी सीटें मिलनी चाहिए ये कांग्रेस और अखिलेश यादव को तय करना है. लेकिन, 150-200 सीटों का दावा तो नाजायज लगता है.

संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस दो सीटों पर 200 सीटें मांग रही है तो फिर सपा के पास तो 111 सीटें हैं. तो सोचिए सपा को कितनी सीटें चाहिए होंगी. इसलिए बात ऐसी हो जो ठीक लगे.