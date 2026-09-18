CJP के बाद एक और आंदोलन की तैयारी, राकेश टिकैत बोले- नहीं माने तो...

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों की मांगों को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो किसान आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे. टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग प्रमुखता से उठाई.

राकेश टिकैत गुरुवार (17 सितंबर) रात मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे. खास बात यह रही कि मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत पहली बार रात के समय आयोजित की गई.

इसमें बड़ी संख्या में किसान और भाकियू कार्यकर्ता शामिल हुए. टिकैत ने कहा कि नए पेराई सत्र को देखते हुए राज्य सरकार को गन्ने का दाम बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल करना चाहिए.

राकेश टिकैत का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब 2 महीने पहले ही सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन का सामना किया है. इस आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था.

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16 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन

महापंचायत के दौरान किसानों की ओर से केंद्र और राज्य सरकार के सामने 16 सूत्रीय मांगें रखी गईं. जिला स्तर के अधिकारियों के जरिए दोनों सरकारों को इन मांगों का ज्ञापन सौंपा गया. किसानों ने MSP की कानूनी गारंटी के साथ जमीन के सर्कल रेट बढ़ाने और कृषि भूमि की सुरक्षा की भी मांग की है.

टिकैत ने कहा कि किसानों के सामने अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

पिछले सत्र में बढ़े थे गन्ने के दाम

सरकारी बयान के मुताबिक, पेराई सत्र 2025-26 में गन्ने के दाम में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद अगेती प्रजाति के गन्ने का भाव 400 रुपये और सामान्य प्रजाति का भाव 390 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था. अब भाकियू नए पेराई सत्र के लिए इसे बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रही है.

महापंचायत में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत कई अन्य किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी किसानों को संबोधित किया.

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