गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCJP के बाद एक और आंदोलन की तैयारी, राकेश टिकैत बोले- नहीं माने तो...

CJP के बाद एक और आंदोलन की तैयारी, राकेश टिकैत बोले- नहीं माने तो...

राकेश टिकैत ने MSP की कानूनी गारंटी और गन्ने का दाम 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग उठाई. मांगें नहीं मानी गईं तो केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी.

Written By : पंकज यादव, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 18 Sep 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों की मांगों को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो किसान आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे. टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग प्रमुखता से उठाई.

राकेश टिकैत गुरुवार (17 सितंबर) रात मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे. खास बात यह रही कि मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत पहली बार रात के समय आयोजित की गई.

इसमें बड़ी संख्या में किसान और भाकियू कार्यकर्ता शामिल हुए. टिकैत ने कहा कि नए पेराई सत्र को देखते हुए राज्य सरकार को गन्ने का दाम बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल करना चाहिए.

राकेश टिकैत का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब 2 महीने पहले ही सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन का सामना किया है. इस आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था.

संजय निषाद ने एकजुट होने का किया आह्वान, कहा- 'बरसाती मेंढकों से सावधान'

16 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन

महापंचायत के दौरान किसानों की ओर से केंद्र और राज्य सरकार के सामने 16 सूत्रीय मांगें रखी गईं. जिला स्तर के अधिकारियों के जरिए दोनों सरकारों को इन मांगों का ज्ञापन सौंपा गया. किसानों ने MSP की कानूनी गारंटी के साथ जमीन के सर्कल रेट बढ़ाने और कृषि भूमि की सुरक्षा की भी मांग की है.

टिकैत ने कहा कि किसानों के सामने अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

पिछले सत्र में बढ़े थे गन्ने के दाम

सरकारी बयान के मुताबिक, पेराई सत्र 2025-26 में गन्ने के दाम में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद अगेती प्रजाति के गन्ने का भाव 400 रुपये और सामान्य प्रजाति का भाव 390 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था. अब भाकियू नए पेराई सत्र के लिए इसे बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रही है.

महापंचायत में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत कई अन्य किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी किसानों को संबोधित किया.

UPI Payment Charges पर मायावती सरकार के साथ या खिलाफ? BSP चीफ ने लिया स्टैंड

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Rakesh Tikait UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भला क्या जलाये कोई दीया..', अखिलेश यादव ने कसा BJP पर तंज
'भला क्या जलाये कोई दीया..', अखिलेश यादव ने कसा BJP पर तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम नई सरकार में..' अखिलेश ने किया UPSSSC में वेटिंग लिस्ट का समर्थन
'हम नई सरकार में..' अखिलेश ने किया UPSSSC में वेटिंग लिस्ट का समर्थन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांग्रेस का दबाव है', हरक सिंह के ED वाले बयान पर अनुकृति गुसाईं का निशाना
'कांग्रेस का दबाव है', हरक सिंह के ED वाले बयान पर अनुकृति गुसाईं का निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संजय निषाद ने एकजुट होने का किया आह्वान, कहा- 'बरसाती मेंढकों से सावधान'
संजय निषाद ने एकजुट होने का किया आह्वान, कहा- 'बरसाती मेंढकों से सावधान'
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत को मिलने जा रहे LCA Mk-1A, आ गई तारीख, पावर देख थर-थर कांपेगा PAK
भारत को मिलने जा रहे LCA Mk-1A, आ गई तारीख, पावर देख थर-थर कांपेगा PAK
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव के बीच NSUI कैंडिडेट विजय शंकर मीणा का दावा- परिवार को उठा लिया
DUSU चुनाव के बीच NSUI कैंडिडेट विजय शंकर मीणा का दावा- परिवार को उठा लिया
इंडिया
ट्रंप करने जा रहे हैं इस डॉक्यूमेंट पर साइन, भारत के लिए होगा बड़ा नुकसान!
ट्रंप करने जा रहे हैं इस डॉक्यूमेंट पर साइन, भारत के लिए होगा बड़ा नुकसान!
ओटीटी
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'इरुमुडी' OTT पर 5 भाषाओं में हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर 'इरुमुडी' हुई ओटीटी पर रिलीज, जानें- कहां देखें
क्रिकेट
एशियन गेम्स में अलग जर्सी पहनकर क्यों खेल रही है भारतीय क्रिकेट टीम? जानें नियम
एशियन गेम्स में अलग जर्सी पहनकर क्यों खेल रही है भारतीय क्रिकेट टीम? जानें नियम
इंडिया
Gen Z से बोले मोहन भागवत, '...क्योंकि युवा धर्म की बात नहीं करते'
Gen Z से बोले मोहन भागवत, '...क्योंकि युवा धर्म की बात नहीं करते'
बिहार
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
ट्रेंडिंग
चोरी ऊपर से सीना जोरी...रेलवे की चादर चुराते पकड़ी गई दीदी, दिखाने लगीं रौबी
चोरी ऊपर से सीना जोरी...रेलवे की चादर चुराते पकड़ी गई दीदी, दिखाने लगीं रौबी
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget