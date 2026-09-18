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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझूठी FIR कराने वालों के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, यूपी में कांग्रेस सांसद का बयान

झूठी FIR कराने वालों के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, यूपी में कांग्रेस सांसद का बयान

सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. जिस पर उन्होंने कोर्ट के शुक्रिया कहा और कहा कि वो झूठी एफआईआर दर्ज कराने वालों के ख़िलाफ़ कोर्ट जाएंगे.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 18 Sep 2026 08:56 AM (IST)
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सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ रेप के आरोप में दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया है. जिस पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई हैं. कांग्रेस सांसद कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि मेरे पर लगे सारे आरोप असत्य पाए गए, जिसे कोर्ट ने माना है. उन्होंने कहा कि वो अब उनके ख़िलाफ झूठी एफआईआर कराने वालों के खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे. 

कांग्रेस सांसद ने हाईकोर्ट को कहा शुक्रिया

राकेश राठौर ने कहा कि "मेरे खिलाफ जो एफआईआर थी, जो आरोप थे और जो चार्टशीट लगाई गई थी उन सबके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय गए थे. हमने हाईकोर्ट से प्रार्थना की थी कि ये सभी आरोप निराधार हैं और इनको क्वेश किया जाए. जिस समय हम हाईकोर्ट में गए थे उसी समय हमें कोर्ट ने स्टे दे दिया था. जिस पर आज फैसला भी आ गया और कोर्ट ने एफआईआर क्वैश करा दी. 

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कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुझ पर लगाए गए सारे आरोप असत्य पाए और वो पूरी तरीके से निराधार थे जिसको उच्च न्यायालय ने माना है. मैं हाईकोर्ट, ईश्वर और अपने सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद देता हूं. 

मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं सांसद

उन्होंने कहा कि मैं अब अपने सम्मानित अधिवक्ताओं से संपर्क करूंगा और पुनः अदालत की शरण में जाऊंगा. जिन्होंने इस तरीके से झूठी एफआईआर लिखाई या जिन अधिकारियों के द्वाार बिना जांच किए झूठी एफआईआर लिखी गई और जिन्होंने मेरा पक्ष जाने बगैर ही इस तरीके से दबाव बनाना चालू किया, जो जांच करने वाले थे, जो चार्जशीट वाले थे, सबके खिलाफ अदालत जाऊंगा. उन्होंने कहा कि मैं अपने वकीलों बात करूंगा कि हम मानहानि की भी स्थित में कहां तक जा सकते हैं. 

बता दें कि गुरुवार को हाईकोर्ट ने काँग्रेस सांसद पर रेप के आरोप में दर्ज एफआईआर को क्वैश कर दिया था. उन पर आरोप लगा था कि राकेश राठौर ने शादी का झांसा देकर और राजनीतिक करियर में सहायता के नाम पर चार साल तक पीड़िता से रेप किया.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 18 Sep 2026 08:56 AM (IST)
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