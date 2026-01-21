शंकराचार्य विवाद पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान- 'संतों से छेड़छाड़ देश को संकट में डालेगी'

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसान सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ये देश ऋषियों और कृषियों का देश है. दोनों के साथ में छेड़खानी होगी तो हलचल तो पैदा होगी.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ वह बहुत गलत हुआ. पुलिस ने जिस तरह से उन्हें रोका और छोटी पकड़ कर जिस तरह मारा पीटा और घसीटा गया वह बहुत गलत था संत महात्माओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर तीर्थ स्थान से बिना स्नान किए संत वापस होगा तो देश पर संकट आएगा.

अब ये देश आंदोलन से ही बचेगा- राकेश टिकैत

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि ये देश अब आंदोलन से ही बचेगा. क्योंकि जनता में वैचारिक क्रांति आ चुकी है और लोग जान चुके हैं की ये सरकार खराब है. इसे बदलना होगा तभी देश का भला हो सकता है. उन्होंने कहा कि देश भर के किसानों और नौजवानों को अब अपने संगठन मजबूत करने चाहिए और एकजुट होकर सरकार के गलत कामों का विरोध करना सीखना चाहिए. उन्होंने धान खरीद में गड़बड़ी पर भी सवाल उठाये और कहा कि देश में एम एस पी पर कानून बनना चाहिए.

चौधरी चरण सिंह स्मारक स्थल पर पहुंचे राकेश टिकैत

जानकारी के अनुसार, राकेश टिकैत बिलारी के ढकिया नरू गांव के जंगल में 51 फीट ऊंची प्रतिमा वाले चौधरी चरण सिंह स्मारक स्थल पर मंगलवार को ग्राम प्रधान संगठन की ओर से प्रधान किसान एकता महा सम्मेलन के कार्यक्रम में पहुंचे थे. महा सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान संगठन और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी पहुंचे.

वहीं दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रधानों और किसानों से आपस में समन्वय बनाकर रखने और अपने अपने संगठन मजबूत बनाने का आह्वान किया. इस दौरान राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा.

