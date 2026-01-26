प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के गंगा स्नान मामले पर चल रहे विवाद को लेकर आज सोमवार (26, जनवरी 2026) को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान मुजफ्फरनगर जनपद में किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी. इस मामले पर बयान देते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि शंकराचार्य को स्नान करवा देना चाहिए क्योंकि अगर संत किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा ये देश कृषि और ऋषि का देश है जब-जब ऋषि और कृषि के साथ छेड़खानी होगी तो हलचल पैदा होगी.

दरअसल प्रयागराज में गंगा स्नान को लेकर चल रहे शंकराचार्य विवाद पर जमकर राजनीति हो रही है जिसके चलते अब इस मामले में किसान नेता राकेश टिकैत भी कूद गए हैं. उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि शंकराचार्य जी को गंगा स्नान करा देना चाहिए क्योंकि अगर देश के संत और किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा.

शंकराचार्य जी को स्नान करवा देना चाहिए- किसान नेता राकेश टिकैत

बता दें कि आज गणतंत्र दिवस को लेकर जनपद के पुरकाजी क्षेत्र में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी हिस्सा लिया था. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रयागराज में चल रहे शंकराचार्य विवाद पर कहा कि शंकराचार्य जी को स्नान करवा देना चाहिए. अगर संत नाराज होंगे किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा, यह देश ऋषि और कृषि का देश है जब-जब ऋषि और कृषि के साथ छेड़खानी होगी तो हलचल पैदा होगी.

क्या था शंकराचार्य के विवाद का मामला

बता दें कि प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का गंगा स्नान विवाद मौनी अमावस्या के दिन प्रशासन और उनके बीच टकराव के बाद सामने आया. इस दिन लाखों श्रद्धालु संगम तट पर स्नान करने आते हैं लेकिन प्रशासन ने कहा कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के कारण उस दिन कोई विशेष वीआईपी प्रोटोकॉल या अलग अनुमति नहीं है और सभी को नियमों का पालन करना होगा. प्रशासन का दावा है कि अविमुक्तेश्वरानंद और उनके लगभग 200 समर्थक बिना पूर्व अनुमति के पालकी से स्नान स्थल की ओर गए और बैरिकेड तोड़ दिए, जिससे भीड़ प्रबंधन को समस्या हुई.

