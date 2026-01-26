हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअपहरण और यौन शोषण के दोषी की सजा हाईकोर्ट ने की रद्द, लिव-इन-रिलेशनशिप को बताया पश्चिमी विचारों वाला

अपहरण और यौन शोषण के दोषी की सजा हाईकोर्ट ने की रद्द, लिव-इन-रिलेशनशिप को बताया पश्चिमी विचारों वाला

UP News: निचली अदालत ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड सहिंता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की थी.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 26 Jan 2026 05:41 PM (IST)
Preferred Sources

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि पश्चिमी विचारों से प्रभावित होकर युवा ‘लिव-इन-रिलेशनशिप’ में रह रहे हैं और इस तरह के संबंध खराब होने पर दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करा दी जाती है. अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए एक युवक को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा रद्द कर दी. युवक पर कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके यौन शोषण करने का आरोप था.

अदालत ने पाया कि घटना के समय लड़की बालिग थी और वह अपनी इच्छा से आरोपी युवक के साथ घर छोड़कर गई थी. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्र की खंडपीठ ने चंद्रेश नामक युवक की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि पश्चिमी विचारों से प्रभावित होकर युवाओं के बीच बिना विवाह के ‘लिव-इन-रिलेशनशिप’ में रहने का चलन बढ़ गया है और जब ऐसे संबंध खराब हो जाते हैं तो प्राथमिकी दर्ज करा दी जाती है.

पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि कानून महिलाओं के पक्ष में हैं, इसलिए पुरुष इन कानूनों के आधार पर दोषी ठहराए जाते हैं, जबकि ये कानून तब बनाए गए थे जब ‘लिव-इन-रिलेशनशिप’ की अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी. मुकदमे के अनुसार, एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता शादी के बहाने उसकी बेटी को घर से ले गया और बाद में उसे बेंगलुरु ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.

निचली अदालत ने युवक को ठहराया था दोषी 

निचली अदालत ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड सहिंता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की थी. रिकॉर्ड पर गौर करने के बाद अदालत ने पाया कि पीड़िता बालिग थी और निचली अदालत ने ‘ऑसिफिकेशन टेस्ट’ रिपोर्ट पर उचित ढंग से विचार नहीं किया था जिसमें पीड़िता की आयु करीब 20 वर्ष सिद्ध हुई थी.

सहमति से शारीरिक संबंध बनाए- अदालत 

अदालत ने पाया कि लड़की युवक के साथ बेंगलुरु में घनी आबादी वाले क्षेत्र में छह महीने तक रही और सहमति से शारीरिक संबंध बनाए. अदालत ने पाया कि जब छह अगस्त, 2021 को युवक ने उसे शिकारपुर चौराहे पर वापस छोड़ दिया तब उसने अपने परिवार से संपर्क किया. अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत दोषीसिद्धि पूरी तरह अवांछित थी क्योंकि पीड़िता बालिग थी और वह अपनी इच्छा से घर छोड़कर गई थी.

और पढ़ें
Published at : 26 Jan 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Live In Relationship UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
महाराष्ट्र
पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, संजय राउत बोले, 'उद्धव ठाकरे की सरकार को...'
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
Advertisement

वीडियोज

Republic Day 2026: Atari-Wagha Border पर भारतीय सेनाओं का जोश एकदम हाई.. | Parade 2026
Attari - Wagah Border: भारतीय सेना का जोश देख, दहशत में पाकिस्तान | Republic Day 2026
DNA रिपोर्ट ने खोले बड़े राज़, पटना में हड़कंप, पिता ने कर दी बड़ी मांग |ABPLIVE
Battle of Galwan Song Review: Arijit–Shreya की आवाज़, Himesh का music और Salman का star power, लेकिन energy missing
Weather Alert: सर्दी ने दिखाया रौद्र रूप, सबसे खतरनाक दौर शुरू! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
महाराष्ट्र
पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, संजय राउत बोले, 'उद्धव ठाकरे की सरकार को...'
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
टेलीविजन
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
ट्रेंडिंग
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
एक साल में कितनी बार करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या है नियम?
एक साल में कितनी बार करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या है नियम?
नौकरी
यंत्र इंडिया लिमिटेड में करीब 4000 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन
यंत्र इंडिया लिमिटेड में करीब 4000 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Embed widget