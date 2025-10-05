कानपुर में खाना खाने से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बीमार? जानें मामले की सच्चाई

उत्तर प्रदेश के कानपूर में जिला प्रशासन और क्रिकेट अधिक्कारियों में उस समय हड़कम्प मच गया. जब भारतीय दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया-ए क्रिकेट टीम के खिलाडियों की तबियत बिगड़ने की खबर फैली. जिसमें कहा गया कि होटल लैंडमार्क का खाना खाने से खिलाडियों की सेहत बिगड़ी. जिसके बाद डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने शनिवार को होटल में खाना और व्यवस्थाएं चेक कीं, जहां सबकुछ ओके मिला.

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी इन खबरों का खंडन किया बोले अगर होटल के खाने में गड़बड़ी होती तो सब बीमार होते. लेकिन एक दो खिलाडियों को कहीं बाहर से इन्फैक्शन हुआ होगा. होटल लैंडमार्क कानपुर में अपनी बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है.

होटल में मानक के अनुरूप मिला सबकुछ

सहायक आयुक्त (खाद्य) के नेतृत्व व सहायक आयुक्त (खाद्य)-II के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम अनिल कुमार एवं आशुतोष कुमार द्वारा सिविल लाइन्स स्थित होटल लैंडमार्क का सघन निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा होटल के नोमिनी बलराम सिंह एवं होटल लैंडमार्क के जनरल मैनेजर सुरजीत सिंह रॉय को अपना नाम व पदनाम बताते हुए प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया. होटल का मान्य खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत किया गया तथा परिसर की साफ-सफाई एवं खाद्य पदार्थों का रख-रखाव संतोषजनक पाया गया.

पहले से बीमार थे हेनरी थार्नटन

निरीक्षण उपरांत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मैनेजर धवल परब को डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में प्रकाशित खबर ‘ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी होटल लैंडमार्क का खाना खाने से बीमार’ से अवगत कराया गया. इस पर टीम मैनेजर परब ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ी हेनरी थार्नटन की तबीयत पहले से कुछ खराब थी और यह समस्या होटल के भोजन से संबंधित नहीं है.

परोसे जा रहे सामान को जांच के लिए लैब भेजा गया

होटल प्रबंधन द्वारा भी पुष्टि की गई कि खिलाड़ियों के लिए परोसे जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ की गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसकी नियमित निगरानी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम कर रही है.

निरीक्षण के दौरान खिलाड़ियों को परोसे जा रहे अरहर दाल, मटर पनीर, चावल, ग्रिल्ड चिकेन एवं ड्राई फ्रूट का नमूना जांच हेतु संग्रहीत कर प्रयोगशाला को भेजा जा रहा है.