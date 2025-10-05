बरेली हिंसा में शामिल मौलाना के करीबी के बारातघर पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध हिस्सा तोड़ा

उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितम्बर को जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद अब प्रशासन ने आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में शनिवार को बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और बवाल के आरोपी डॉ. नफीस खां के जखीरा स्थित बरातघर 'रजा पैलेस' पर बुलडोजर कार्रवाई की. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी रही.

कार्रवाई से पहले प्रशासन ने बिजली कनेक्शन काटा, उसके बाद बीडीए की टीम तीन बुलडोज़रों के साथ पहुंची और अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया. रजा पैलेस को डॉ. नफीस खां और उनके साझेदार शोहेब बेग की संपत्ति बताया गया है. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, यह इमारत वक्फ या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के तहत बनाई गई थी. जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि हिंसा और उपद्रव में शामिल लोगों की अवैध संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

तौकीर रजा के साथ नदीम खां और नफीस गिरफ्तार

इससे पहले, पुलिस मौलाना तौकीर रजा, डॉ. नफीस खां और नदीम खां को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. साथ ही, नफीस की मार्केट को भी बवाल के बाद सील कर दिया गया था. उधर, फाइक इंक्लेव में फरहत खां के मकान पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की.

टीम ने तोड़ दिया ताला

बीडीए द्वारा दिए गए नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद शनिवार को टीम ने मकान पर पहुंचकर गेट का ताला तोड़ प्रशासनिक ताला लगाकर मकान को सील कर दिया. इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. बीडीए के अधिकारी ने बताया कि रजा पैलेस पर यह बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई चल रही है.

शहर में शांति-व्यवस्था कायम

एसपी सिटी मानुष पारीक का कहना है कि यह विकास प्राधिकरण की तरफ से यह रेगुलर कार्यवाही है. यह नियम के अनुसार है. पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात है. शांति व्यवस्था कायम है. यह कार्यवाही स्वतंत्रतपूर्ण ढंग से हो रही है. पुलिस यहां पर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए मौजूद है.