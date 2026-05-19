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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस? अमेठी में राहुल गांधी करेंगे शक्ति प्रदर्शन!

यूपी: 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस? अमेठी में राहुल गांधी करेंगे शक्ति प्रदर्शन!

Rahul Gandhi Amethi Visit: राहुल गांधी सुल्तानपुर रोड स्थित किसान तेल आपूर्ति केंद्र के पीछे आयोजित बैठक स्थल पर पहुंचेंगे. यहां वह विभिन्न फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे.

By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी | Updated at : 19 May 2026 01:38 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 20 मई (बुधवार) को एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंच रहे हैं. राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. मई महीने की भीषण गर्मी के बीच जहां तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, वहीं राहुल गांधी के आगमन से अमेठी का सियासी तापमान भी बढ़ने लगा है. कांग्रेस संगठन इस दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देख रहा है.

कांग्रेस पार्टी अमेठी के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बताया कि राहुल गांधी अपने परिवार के बीच आ रहे हैं. अमेठी गांधी परिवार की कर्मभूमि रही है और यहां के लोगों से उनका भावनात्मक रिश्ता हमेशा बना रहा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह दौरा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह भरने का काम करेगा.

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राहुल गांधी गौरीगंज पहुंचने के बाद सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं गांधी परिवार के करीबी रहे स्वर्गीय योगेंद्र मिश्रा के आवास रामदीन पंडित का पुरवा पहुंचेंगे. वहां वह उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे. गौरतलब है कि लंबे समय से बीमार चल रहे योगेंद्र मिश्रा का 1 मार्च 2026 को निधन हो गया था.

दो हजार से अधिक कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना

शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद राहुल गांधी सुल्तानपुर रोड स्थित किसान तेल आपूर्ति केंद्र के पीछे आयोजित बैठक स्थल पर पहुंचेंगे. यहां वह कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई समेत विभिन्न फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे. पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में करीब 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है.

बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक पार्टी को सक्रिय करने और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है. कांग्रेस पार्टी पहले ही अमेठी लोकसभा सीट अपने खाते में बनाए हुए है और अब पार्टी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने की तैयारी में जुट गई है. राहुल गांधी का यह दौरा उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

कार्यकर्ताओं में उत्साह, विपक्ष की बढ़ी चिंता

राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को कार्यक्रम की जानकारी देने में जुटे हुए हैं. दूसरी ओर विपक्षी दलों की निगाहें भी इस दौरे पर टिकी हुई हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2019 लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार के बावजूद राहुल गांधी का लगातार अमेठी से जुड़ाव बनाए रखना कांग्रेस के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.

लोगों का कहना है कि राहुल गांधी का अमेठी आना यह संदेश देने की कोशिश है कि गांधी परिवार का रिश्ता अमेठी से आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था. यही वजह है कि कांग्रेस इस दौरे को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रही है.

अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज में करेंगे उद्घाटन

कार्यकर्ताओं के साथ बैठक समाप्त करने के बाद राहुल गांधी मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल पहुंचेंगे. यहां वह अस्पताल में स्थापित नई अल्ट्रासाउंड मशीन का फीता काटकर उद्घाटन करेंगे. आपको बता दें कि अस्पताल में पूर्व से ही दो अल्ट्रासाउंड मशीन है काम कर रही है. इसके बाद वह संजय गांधी अस्पताल के बगल में स्थित इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नवनिर्मित ऑडिटोरियम का भी लोकार्पण करेंगे.

सभी कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद राहुल गांधी सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे. राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
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Published at : 19 May 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS RAHUL GANDHI
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