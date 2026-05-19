'पैसा पूरा, इलाज अधूरा..', गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में हैरान करने वाला मामला, डॉक्टर पर गंभीर आरोप

गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में मरीजों के साथ इलाज के नाम पर पूरे पैसे लेने और इलाज नहीं करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि दस दिन पहले ही सड़क दुर्घटना में घायल शख्स को मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया था, जहां उससे ऑपरेशन के नाम पर 17 हज़ार रुपये ले लिए गए लेकिन बाद में उस मरीज का आधा ऑपरेशन कर ओटी से बाहर निकाल दिया.

खबर के मुताबिक 10 दिन पहले सड़क दुर्घटना में घायल एक शख्स को लाया गया था. अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केके यादव ने ऑपरेशन की बात कही और 17000 रुपये भी ले लिए. ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने कहा कि सीटी स्कैन बिना ही सिर्फ एक्सरे से काम हो जाएगा. लेकिन बाद में मरीज को ऑपरेशन थिएटर में आधा ऑपरेशन करने के बाद ओटी से बाहर निकाल दिया.

मरीज का आधा ऑपरेशन कर बीच में छोड़ा

डॉक्टर ने कहा कि पहले सीटी स्कैन करा कर लाओ तब मैं ऑपरेशन करूंगा. आधा अधूरा ऑपरेशन होने के बाद मरीज और उनके परिजन काफी परेशान हो गए. उन्होंने डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज प्रशासन से कई बार गुहार लगाई लेकिन, कोई भी सुनने को तैयार नहीं हुआ.

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परिवार ने डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

परिजनों ने बताया कि उन्होंने जब मरीज के हालात को देखते हुए डॉक्टर को फोन किया तो उनके साथ बदसलूकी की गई और मरीज़ को बाहर ले जाने को कहा. पीड़ित परिवार का कहना है कि डॉक्टर ने पहले 17 हज़ार रुपये ऑनलाइन लिए लेकिन, बाद में उस पैसे को ऑनलाइन ही वापस कर दिया. इसके बाद एक शख्स आया जो उन्हें कॉलेज की सीढी के नीचे ले गया और वहां पर नगद पैसा ले लिया, तब जाकर डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया था.

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद मिश्रा ने बताया कि इस मामले की जानकारी हमें हुई थी और मैं मरीज के परिजन से लिखित में शिकायत मांगा है साथ ही आरोपी डॉक्टर को यह हिदायत दी गई है कि अभी आप ओटी में किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे. वही पैसे के मामले में कोई जानकारी नहीं है. पता चला है कि ऑपरेशन में इंप्लांट के लिए 17000 रुपये लिए गए थे.

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