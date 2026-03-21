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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में बारिश से लौटी ठंड, आज भी अयोध्या-गोरखपुर में आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD ने दिया अपडेट

UP Weather: यूपी में बारिश से लौटी ठंड, आज भी अयोध्या-गोरखपुर में आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD ने दिया अपडेट

UP WeatherToday: उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से तापमान में तेजी से गिरावट आई है. मार्च महीने में ही फरवरी जैसी सर्दी का एहसास होने लगा है. मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 21 Mar 2026 07:31 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम एकदम बदल गया है. गुरुवार से ही प्रदेश में रुक-रुककर आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जारी है. कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिली जिससे मार्च महीने में एक बार फिर से ठंडक महसूस होने लगी है. मौसम विभाग ने आज शनिवार को भी गोरखपुर, अयोध्या और वाराणसी समेत कई जगहों पर बारिश का अलर्ट दिया है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 21 मार्च को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. प्रदेश के दोनों संभागों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का यलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि पश्चिमी यूपी के मुकाबले आज पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश का असर ज्यादा दिखाई देगा. यहां मेघगर्जन और वज्रपात के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. 

लखनऊ में बारिश से गिरा तापमान

राजधानी लखनऊ में आज सुबह के समय आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे. हालांकि दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो जाएगा और धूप निकलेगी. शनिवार को यहां बारिश के आसार नहीं है. लेकिन बीते दिनों मौसम में आए बदलाव की वजह से यहां अधिकतम तापमान में गिरावट आई है. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहने का अनुमान है. नोएडा-गाजियाबाद में भी पारा नीचे आ गया है. 

इन जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

यूपी में आज श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में गरज-चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने का यलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां 50 किमी की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है. 

वहीं बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी और चंदौली व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है. इन जिलों में कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है. बीते दो दिनों से हो रही बारिश की वजह से तापमान में भी तेजी से कमी आई हैं और लोगों को सुबह और शाम के समय अच्छी खासी ठंडक महसूस हो रही है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 7-9 डिग्री की तेजी से गिरावट आएगी. इसके बाद अगले तीन दिनों में धीरे-धीरे 5-7 डिग्री की फिर से बढ़ोतरी होगी. मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में आया ये बदलाव अस्थायी है. जल्द ही मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा और बारिश का ये दौर खत्म हो जाएगा. 

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Published at : 21 Mar 2026 07:31 AM (IST)
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