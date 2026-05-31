मुजफ्फरनगर: शराब पार्टी कै दौरान विवाद में युवक की हत्या, शव को चिता पर जलाने की कोशिश

उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की तीर्थ नगरी शुक्रताल में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. यहां एक युवक की उसके ही साथियों ने कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी. आरोप है कि वारदात के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को श्मशान घाट ले जाकर चिता पर जलाने का भी प्रयास किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जलती चिता से शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

मामला भोपा थाना क्षेत्र के शुक्रताल का है. मृतक की पहचान भौराकला थाना क्षेत्र के सिसौली गांव निवासी 30 वर्षीय अंकुर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि अंकुर पिछले कुछ समय से शुक्रताल में रहकर मजदूरी करता था. शुक्रवार रात वह अपने कुछ परिचितों के साथ शराब पी रहा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया.

यह भी पढ़ें: BJP विधायक के 'तिकड़म से चुनाव जीतते हैं' वाले बयान पर अखिलेश का हमला, बोले- 'भ्रष्ट राजनीति का एनकाउंटर...'

नशे में किया हमला

आरोप है कि नशे की हालत में साथियों ने अंकुर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी शव को नजदीकी श्मशान घाट ले गए और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से चिता जलाकर फरार हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जलती चिता से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मुठभेड़ में एक आरोपी के लगी गोली

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और करीब 10 घंटे के भीतर चार आरोपियों की पहचान कर ली. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी क्षेत्र छोड़कर भागने की फिराक में हैं. पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में सनी नामक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि राजपाल, सुमित उर्फ अघोरी और मनमोहन को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक ऑल्टो कार, अवैध तमंचा, कारतूस और हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद किया है. पूछताछ में आरोपियों ने शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. पुलिस ने हत्या, आर्म्स एक्ट और पुलिस मुठभेड़ से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: Firozabad News In Hindi: आरोपी विराज पाठक मासूम आरव को चॉकलेट दिलाने का बहाना बनाकर घर के बाहर ले गया. आरोप है कि गली में पहुंचकर उसने मासूम को सिर के बल जमीन पर पटक दिया.