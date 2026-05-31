भारत में तंबाकू के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. सरकार की ओर से सख्त नियम लागू किए गए हैं और तंबाकू उत्पादों पर बड़ी स्वास्थ्य चेतावनियां भी अनिवार्य की गई हैं. इसके बावजूद एक चिंताजनक स्थिति सामने आ रही है. अब बड़ी संख्या में युवा कम उम्र में ही सिगरेट, हुक्का, वेपिंग और अन्य तंबाकू उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहे हैं. विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विशेषज्ञों ने इस बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जताई है.

पहले तंबाकू का मतलब केवल सिगरेट या बीड़ी तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब हुक्का, वेपिंग डिवाइस और फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पाद युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. कई युवा इन्हें पारंपरिक धूम्रपान की तुलना में कम हानिकारक मानते हैं, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह धारणा पूरी तरह गलत है.

BJP विधायक के 'तिकड़म से चुनाव जीतते हैं' वाले बयान पर अखिलेश का हमला, बोले- 'भ्रष्ट राजनीति का एनकाउंटर...'

लखनऊ के चंदन इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन और वरिष्ठ फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार सिंह के अनुसार, वेपिंग और ई-सिगरेट में मौजूद रसायन और निकोटिन शरीर और फेफड़ों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं. निकोटिन की लत बहुत तेजी से लगती है और इससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता.

किशोरों पर ज्यादा असर

अनिल कुमार सिंह का कहना है कि किशोरावस्था में तंबाकू का सेवन अधिक खतरनाक साबित होता है. इस उम्र में मस्तिष्क का विकास जारी रहता है और निकोटिन उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है. इससे एकाग्रता, मानसिक स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

कम उम्र में तंबाकू का सेवन शुरू करने वाले युवाओं में आगे चलकर लत लगने की संभावना भी काफी अधिक होती है. यही वजह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ शुरुआती स्तर पर रोकथाम को सबसे प्रभावी उपाय मानते हैं.

ट्रेंड बन रहा तंबाकू सेवन

डॉ. सिंह का कहना है कि अब फेफड़ों की समस्याएं केवल लंबे समय से धूम्रपान करने वाले लोगों तक सीमित नहीं हैं. कई ऐसे युवा भी अस्पताल पहुंच रहे हैं जो खुद को नियमित तंबाकू उपयोगकर्ता नहीं मानते, लेकिन हुक्का या वेपिंग का कभी-कभार इस्तेमाल करते हैं.

आज हुक्का लाउंज, कैफे और सामाजिक आयोजनों में तंबाकू का सेवन एक ट्रेंड के रूप में देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर भी इसे आधुनिक जीवनशैली का हिस्सा दिखाया जाता है.

आकर्षक पैकेजिंग और फ्लेवर वाले उत्पाद युवाओं को तेजी से अपनी ओर खींच रहे हैं. यही कारण है कि तंबाकू के नए रूपों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

फेफड़ों को पहुंच रहा नुकसान

अनिल कुमार सिंह के मुताबिक युवावस्था फेफड़ों के पूर्ण विकास का महत्वपूर्ण समय होता है. इस दौरान धूम्रपान, वेपिंग या तंबाकू के धुएं के संपर्क में आने से फेफड़ों की क्षमता प्रभावित हो सकती है. कई बार यह नुकसान शुरुआती दौर में दिखाई नहीं देता, लेकिन शरीर के अंदर सूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.

समय के साथ यह स्थिति अस्थमा, सांस लेने में परेशानी और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है. इसके अलावा तंबाकू का सेवन हृदय रोग, मुंह और फेफड़ों के कैंसर सहित कई अन्य गंभीर बीमारियों से भी जुड़ा हुआ है.

CUET-UG परीक्षा में अव्यवस्था पर छात्रों का फूटा गुस्सा, वाराणसी के केंद्रों पर देरी से शुरू हुआ एग्जाम

निष्क्रिय धूम्रपान भी खतरनाक

डॉक्टरों का कहना है कि तंबाकू का नुकसान केवल सेवन करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता. निष्क्रिय धूम्रपान यानी किसी और के धुएं के संपर्क में आने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं. खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग इसके सबसे बड़े शिकार बनते हैं.

विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समस्या का समाधान केवल बीमारी होने के बाद इलाज करने में नहीं, बल्कि समय रहते रोकथाम करने में है. स्कूलों, कॉलेजों और समुदाय स्तर पर तंबाकू के नुकसान को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि डॉक्टरों को भी युवाओं से तंबाकू सेवन के बारे में नियमित रूप से पूछना चाहिए, चाहे वे कभी-कभार ही इसका उपयोग क्यों न करते हों. जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, उन्हें नशामुक्ति सेवाओं और चिकित्सकीय परामर्श का लाभ उठाना चाहिए.

उत्तर प्रदेश सरकार की पहल

तंबाकू के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं. इसका उद्देश्य छात्रों को कम उम्र में तंबाकू के संपर्क में आने से रोकना और उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है.

केवल एक दिन का अभियान नहीं

विशेषज्ञों का मानना है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए. जागरूकता, शिक्षा, परिवार की निगरानी और प्रभावी नशामुक्ति सेवाएं ही इस समस्या से निपटने का सबसे कारगर तरीका हैं.

मुजफ्फरनगर: मां-बेटे को उतारा था मौत के घाट, अब 15 साल बाद आरोपी को फांसी की सजा

डॉ. सिंह के अनुसार, युवाओं को यह समझाने की जरूरत है कि तंबाकू का असर केवल भविष्य में होने वाले कैंसर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी वर्तमान शारीरिक क्षमता, फेफड़ों की कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है. अगर समय रहते सही कदम उठाए जाएं तो आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू की लत और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है.