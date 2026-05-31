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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिषेक बनर्जी के बाद ममता बनर्जी के एक और करीबी पर भीड़ ने किया अटैक, सामने आया हमले का वीडियो

अभिषेक बनर्जी के बाद ममता बनर्जी के एक और करीबी पर भीड़ ने किया अटैक, सामने आया हमले का वीडियो

WB Politics: हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के विरोध के दौरान हंगामा हुआ. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए, नारेबाजी की और धक्का-मुक्की के आरोप लगे.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 31 May 2026 12:14 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार जाने के बाद टीएमसी के नेताओं पर हमले शुरू हो गए हैं. पहले साउथ 24 परगना के सोनारपुर में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ और अब हुगली में ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ है. हमले का वीडियो भी सामने आया है. 

खबरों के मुताबिक, हुगली में चंदिताला पुलिस स्टेशन में डेलीगेशन को लीड कर रहे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला किया गया. प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया, काले झंडे दिखाए, नारे लगाए और कथित तौर पर उन पर हमला किया. हालांकि, बीच में सुरक्षा कर्मियों और सहयोगियों ने कल्याण बनर्जी को बचाने की कोशिश की लेकिन इस दौरान सिर पकड़कर सड़क पर गिर गए

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अभिषेक बनर्जी पर हमला

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं. इससे पहले दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में सांसद अभिषेक बनर्जी के दौरे के दौरान भी भारी विरोध हुआ था. उस दौरान उनके ऊपर अंडे और अन्य वस्तुएं फेंके जाने तथा धक्का-मुक्की होने के आरोप लगे थे. हुगली की इस घटना को लेकर अभी तक पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. वहीं, मामले को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं.

टीएमसी नेताओं का आरोप
टीएमसी नेताओं का कहना है कि पार्टी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि विरोधी पक्ष का कहना है कि जनता अपने मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज करा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर भी घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है. हालांकि, इस बीच विपक्षी पार्टियों ने TMC को पूरे मामले में सपोर्ट किया है. अखिलेश यादव समेत राहुल गांधी ममता बनर्जी से बात की और सहयोग करने की बात की.

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Published at : 31 May 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
TMC Breaking News Abp News TMC: WEST BENGAL KALYAN BANERJEE
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