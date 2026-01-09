बढ़ती ठंड और गलन के बीच बढ़ाई गईं छुट्टियां, इस जिले में अब 10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कोहरे और शीतलहर में लोग ठिठुरने को मजबूर हैं. बड़ों के लिए यह ठंड जितनी खतरनाक साबित हो रही है, बच्चे और भी ज्यादा परेशान हैं. ऐसे में प्रशासन ने फैसला लिया है कि प्रयागराज के सभी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दी जाएं.

अब प्रयागराज जिले में 12वीं तक के सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे. सभी प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों, समस्त बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं का शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा. इसके लिए डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर DIOS पीएन सिंह ने आदेश जारी किए हैं. स्कूल अब सोमवार, 12 जनवरी से खुलने की बात कही जा रही है.

टीचर्स और अन्य स्टाफ की हाजिरी जरूरी

ध्यान देने वाली बात है कि इस अवधि में टीचर्स और अन्य स्टाफ स्कूल और कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और अपने कार्यों निर्वहन करेंगे. डीआईओएस पीएन सिंह ने इस आदेश का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है.

गोरखपुर में आज तक ही छुट्टियां

गोरखपुर प्रशासन ने बीते 7 जनवरी को स्कूलों के लिए दो दिन की छुट्टियां बढ़ाकर 9 जनवरी तक कर दी थीं. 8वीं तक के क्लास 9 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे. ये छुट्टियां आज समाप्त हो रही हैं. यानी शनिवार, 10 जनवरी से स्कूलों के खुलने के संकेत हैं. हालांकि, वीकेंड के चलते माना जा रहा है कि सोमवार से ही क्लास लगने शुरू होंगे.