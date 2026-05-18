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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर मारी गोली

प्रयागराज में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर मारी गोली

Prayagraj News In HIndi: प्रॉपर्टी डीलर अजहरुद्दीन का अरविन्द भारती नाम के व्यक्ति से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. हत्यारों ने कनपटी से सटाकर गोली मारी है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 18 May 2026 06:30 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रविवार को दिनदहाड़े यमुनानगर जोन के नैनी थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर अजहरुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी. सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे. जबकि हमलावर फरार हो चुके थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज हमलावरों की तलाश तेज कर दी है.

सीसीटीवी में हमलावर आते और जाते गाड़ी से दिख रहे हैं, जिससे नंबर के आधार पर पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है.हत्या की वजह को लेकर शुरूआती जांच में प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

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क्या है पूरा मामला ?

नैनी थाना क्षेत्र में महेवा पुरवा के रहने प्रॉपर्टी डीलर अजहरुद्दीन का मड़ौका में लगन बिहार गेस्ट हाउस के पास ऑफिस है. अजहरुद्दीन का अरविन्द भारती नाम के व्यक्ति से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था.बताया जा रहा है कि चार लोग वैगनआर कार से प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में पहुंचे और हत्या की वारदात को अंजाम दिया. हत्यारों ने कनपटी से सटाकर गोली मारी है. इसके बाद चारों वापस कार से लौट गए. ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गयी.

पुलिस ने शुरू की जांच 

प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की सूचना पर नैनी थाना पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की. उधर एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल शर्मा,डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद यादव भी मौके पर पहुंचे. प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेककर फुटेज कब्जे में ली गयी है. कार का नंबर सीसीटीवी में आ गया है.

पुलिस का दावा है कि उसे क्ल्यू मिल गए हैं, फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके अलावा पुलिस परिजनों और आस-पास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है.हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं.एडिशनल पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ने जल्द ही हत्यारोपी को गिरफ्तार कर घटना के खुलासे का दावा किया है.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 18 May 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Murder News UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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