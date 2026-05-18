प्रयागराज में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर मारी गोली

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रविवार को दिनदहाड़े यमुनानगर जोन के नैनी थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर अजहरुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी. सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे. जबकि हमलावर फरार हो चुके थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज हमलावरों की तलाश तेज कर दी है.

सीसीटीवी में हमलावर आते और जाते गाड़ी से दिख रहे हैं, जिससे नंबर के आधार पर पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है.हत्या की वजह को लेकर शुरूआती जांच में प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

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क्या है पूरा मामला ?

नैनी थाना क्षेत्र में महेवा पुरवा के रहने प्रॉपर्टी डीलर अजहरुद्दीन का मड़ौका में लगन बिहार गेस्ट हाउस के पास ऑफिस है. अजहरुद्दीन का अरविन्द भारती नाम के व्यक्ति से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था.बताया जा रहा है कि चार लोग वैगनआर कार से प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में पहुंचे और हत्या की वारदात को अंजाम दिया. हत्यारों ने कनपटी से सटाकर गोली मारी है. इसके बाद चारों वापस कार से लौट गए. ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गयी.

पुलिस ने शुरू की जांच

प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की सूचना पर नैनी थाना पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की. उधर एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल शर्मा,डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद यादव भी मौके पर पहुंचे. प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेककर फुटेज कब्जे में ली गयी है. कार का नंबर सीसीटीवी में आ गया है.

पुलिस का दावा है कि उसे क्ल्यू मिल गए हैं, फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके अलावा पुलिस परिजनों और आस-पास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है.हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं.एडिशनल पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ने जल्द ही हत्यारोपी को गिरफ्तार कर घटना के खुलासे का दावा किया है.

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