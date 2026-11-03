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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज में NEET छात्रा ने की आत्महत्या, पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मारी गोली

प्रयागराज में NEET छात्रा ने की आत्महत्या, पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मारी गोली

प्रयागराज में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से ख़ुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. पुलिस जाँच कर रही है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 03 Nov 2026 01:42 PM (IST)
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प्रयागराज के झूंसी में NEET परीक्षा की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस को छात्रा के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. पुलिस ने मौके से लाइसेंसी पिस्टल, कारतूस का खोखा तथा अन्य साक्ष्य को कब्जे में लिया लिया है. मामले की जांच की जा रही है. 

ये घटना झूसी थाना अंतर्गत त्रिवेणीपुरम कॉलोनी की है. जहां सोमवार को शाम को NEET की तैयारी कर रही 18 वर्षीय रितु शर्मा ने सुसाइड कर लिया. रितु के पिता देवराज गाजीपुर के रहने वाले हैं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. रिटायर होने के बाद छह सालों से वो परिवार के साथ प्रयागराज में रह रहे थे. परिवार में पत्नी और बेटी रितु के अलावा एक बेटा ऋषि भी है, जो देहरादून में बीटेक कर रहा है. 

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डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी रितु

रितु अपने माता-पिता के साथ प्रयागराज में रहकर डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी और लंबे समय से NEET परीक्षा की तैयारी कर रही थी. परिजनों ने बताया कि वो कई बार मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुई थी लेकिन, उसका चयन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो काफी तनाव में थी और परिवार के लोगों से भी कम बात करती थी.

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सोमवार शाम रितु घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में अकेली थी. करीब साढ़े पांच बजे उसकी मां किसी काम से उसे बुलाने पहुंचीं. कई बार दरवाजा खटखटाने और आवाज लगाने के बावजूद जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो परिवार को अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कमरे का दरवाजा खुलवाया तो रितु जमीन पर खून से लथपथ अचेत अवस्था में पड़ी मिली. उसके सिर में गोली लगी थी. पास में ही पिता की लाइसेंसी पिस्टल पड़ी हुई थी. पुलिस ने तत्काल घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी.

पुलिस को सुसाइड नोट मिला

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसीपी अरुण पराशर और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल, कारतूस का खोखा और छात्रा का मोबाइल फोन कब्जे में लिया है. इसके साथ ही छात्रा के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. पुलिस सुसाइड नोट में लिखी बातों की जांच कर रही है. हालांकि, उसकी सामग्री और उसमें लिखी बातों को लेकर आधिकारिक पुष्टि के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मोबाइल फोन की डिजिटल गतिविधियों और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर किन परिस्थितियों में छात्रा ने इतना बड़ा कदम उठाया.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 01:42 PM (IST)
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