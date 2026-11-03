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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकोविड में अनाथ हुए बच्चों को मिला इस योजना का लाभ, DM ने बांटे लैपटॉप

कोविड में अनाथ हुए बच्चों को मिला इस योजना का लाभ, DM ने बांटे लैपटॉप

रामपुर में डीएम ने कोविड-19 बीमारी में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को लैपटॉप वितरित किए. डीएम ने ये लैपटॉप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत वितरित किए हैं.

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 03 Nov 2026 01:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की मदद के लिए संचालित योजना के तहत जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने अपने कैंप कार्यालय पर छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए. इस दौरान 10 बच्चों को लैपटॉप दिए गए. इस योजना के तहत बच्चों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है.

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई थी, ऐसे बच्चों को चिन्हित कर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है. इन बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है.

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डीएम ने 10 छात्रों को आवंटित किए लैपटॉप

इसके अलावा, इन बच्चों की शिक्षा व खाने-पीने का भी इंतज़ाम किया गया है. सीएम बाल सेवा योजना के तहत कक्षा 9 पास कर चुके पात्र बच्चों को लैपटॉप देने का भी प्रावधान है, ताकि उनकी पढ़ाई में मदद मिल सके. डीएम ने जब बच्चों को लैपटॉप दिया तो उनके चेहरे खुशी से मुस्कुरा उठे. बच्चों ने कहा कि वो अपनी आगे की पढ़ाई को अब और बेहतर तरीके से कर सकेंगे.  

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डीएम ने बताया कि जिले में कुल 41 बच्चों को लैपटॉप वितरण के लिए चिन्हित किया गया था. इनमें से 25 बच्चों को पहले ही लैपटॉप दिए जा चुके हैं, जबकि आज 10 अन्य बच्चों को लैपटॉप वितरित किए गए. योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की शिक्षा को जारी रखने और उनके भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता करना है. 

दो चरणों में योजना का लाभ

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ बच्चों को दो चरणों में दिया जाता है. पहले चरण में 18 वर्ष की आयु तक स्कूली शिक्षा की सहायता दी जाती है. इसके बाद अगर छात्र आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए 18-23 वर्ष की आयु तक दूसरे चरण का लाभ दिया जाता है. ताकि उनकी शिक्षा में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो. 

About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 03 Nov 2026 01:32 PM (IST)
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