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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडस्वामी प्रसाद मौर्य: अखिलेश के लिए अवसर या आपदा हैं पूर्व सपा नेता! इन वजहों से बना रहे दूरी?

स्वामी प्रसाद मौर्य: अखिलेश के लिए अवसर या आपदा हैं पूर्व सपा नेता! इन वजहों से बना रहे दूरी?

स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच सियासी खींचतान बढ़ती दिख रही है. इन सबके बीच अखिलेश यादव की नाराजगी और कांग्रेस की नजदीकी के मायने क्या हैं?

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 03 Nov 2026 01:43 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए INDIA गठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे पर रार की चर्चा थी. अब चर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य की है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती है कि स्वामी भी अलायंस का हिस्सा हों, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दो टूक कह दिया है कि उनकी यहां कोई जगह नहीं है.

माना जा रहा था कि अखिलेश की इस प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस स्वामी पर नरम या कोई अलग रुख अख्तियार करेगी, लेकिन यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने पूर्व सपा नेता से 2 नवंबर को मुलाकात की और उसकी तस्वीर भी सामने आई.

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स्वामी से मुलाकात पर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि क्या मैं अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दूं? वहीं स्वामी ने कहा कि अलायंस को लेकर उन्हें अखिलेश से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस स्वामी के करीब क्यों आना चाहती है और सपा दूरी क्यों बना रही है?


स्वामी प्रसाद मौर्य: अखिलेश के लिए अवसर या आपदा हैं पूर्व सपा नेता! इन वजहों से बना रहे दूरी?

सबसे पहले बात स्वामी के उन बयानों की, जिनके चलते सपा उनसे दूरी बना रही है.

  • स्वामी ने जनवरी 2023 में रामचरितमानस पर टिप्पणी की और इसकी कुछ चौपाइयों को दलित और महिला विरोधी बताया था.
  • स्वामी ने भारत विभाजन पर अक्टूबर 2023 में बयान दिया और उन्होंने विभाजन के लिए जिन्ना के बजाय हिंदू महासभा को जिम्मेदार ठहराया था.
  • नवंबर 2023 में ही दीपावली के दौरान स्वामी ने माता लक्ष्मी पर टिप्पणी की और देवी के चार हाथों पर तार्किक सवाल उठाए थे.
  • फरवरी 2026 में यूजीसी नियमों और ब्राह्मणों पर टिप्पणी की और कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल उठाए थे.
  • अखिलेश यादव के पूजा-पाठ को नौटंकी बताते हुए स्वामी ने अक्टूबर 2026 में कहा कि सपा चीफ दिखावा कर रहे हैं.
  • अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को लेकर स्वामी की टिप्पणी से भी चीजें बिगड़ीं.

अब यहां यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ बयानों की वजह से सपा दूरी बना रही है या सियासी वजह भी है?

तो इसका जवाब यह है कि सपा को यह लग रहा है कि अगर स्वामी अलायंस में आए तो वह कुछ ऐसी सीटों की डिमांड कर सकते हैं, जहां से पार्टी के बागी चुनाव मैदान में होंगे. सपा चाहती है कि वह 2027 के चुनाव में अपने बागियों को खुद सबक सिखाए. इन सीटों में से एक ऊंचाहार की बड़ी चर्चा है. इसके साथ ही दावा यह भी है कि स्वामी अपनी बेटी और बदायूं से पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को भी अलायंस में लाकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा सकते हैं. चर्चा स्वामी के बेटे को भी लेकर है.


स्वामी प्रसाद मौर्य: अखिलेश के लिए अवसर या आपदा हैं पूर्व सपा नेता! इन वजहों से बना रहे दूरी?

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीते दिनों स्वामी से जुड़े सवाल पर स्पष्ट कहा था कि सपा के खाते से स्वामी को सीट नहीं दी जाएगी.

उधर, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपनी मुलाकात पर यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि क्या मुझे अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देना चाहिए? जो लोग सालों से देश भर में मेरे साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वे मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे मिलता रहूंगा. जब चुनाव आएंगे, तब सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी. वह एक अलग विषय है और सही समय आने पर तय किया जाएगा. मैं किसी को नाराज नहीं कर रहा हूं. क्या मुझे राजनीति के लिए अपना सामाजिक जीवन छोड़ देना चाहिए? राजनीति की अपनी जगह है और सामाजिक जीवन की अपनी जगह है. सामाजिक न्याय की लड़ाई और सामाजिक मुद्दों का अपना अलग महत्व है. चाहे अखिलेश यादव हों, कांग्रेस के नेता हों या समाजवादी पार्टी के नेता, अगर वे किसी से मिलते हैं, तो मैं उन्हें रोकने या टोकने वाला कौन होता हूं? वे जिससे चाहें, मिल सकते हैं; यह उनका अधिकार है.

इन सबके बीच स्वामी को लेकर सपा में भी बयानबाजियां हो रही हैं. समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि छोटे मुंह बड़ी बात स्वामी प्रसाद बोल रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए. वह अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम कर चुके हैं और इस तरह की बयानबाजी उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाती है.


स्वामी प्रसाद मौर्य: अखिलेश के लिए अवसर या आपदा हैं पूर्व सपा नेता! इन वजहों से बना रहे दूरी?

वहीं, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के दो टूक पर कहा कि गठबंधन में रहेंगे या नहीं, इसके लिए उन्हें अखिलेश यादव से किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है. पूरा गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में बना है और इस संबंध में अंतिम फैसला कांग्रेस नेतृत्व ही करेगा. यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामलीला मैदान में आयोजित ऐतिहासिक रैली की सफलता पर दोनों ने एक-दूसरे को बधाई दी. उनके मुताबिक, यह रैली परिवर्तन का प्रतीक है और आने वाले दिनों में देश में बदलाव का संकेत देती है. लोकतंत्र की रक्षा के लिए आयोजित इस महारैली के जरिए पूरे देश में यह संदेश गया है कि लोकतंत्र बचाने के लिए जनता सड़कों पर उतर रही है.

उधर, स्वामी को लेकर यूपी कांग्रेस चीफ की राय अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं दिख रही है. आराधना मिश्रा मोना ने अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के गठबंधन में शामिल होने के मुद्दे पर कहा, हमारी तैयारियां पहले से ही पूरी तरह शुरू हो चुकी थीं, क्योंकि 1 नवंबर को रैली आयोजित की गई थी और हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था. इस संबंध में लगातार बैठकें, तैयारियां और चर्चाएं चल रही हैं. बहुत जल्द सीटों के बंटवारे को लेकर भी फैसला सामने आ जाएगा. जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है, तो INDIA गठबंधन किसी एक प्रदेश में नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में बना था. इस गठबंधन का गठन इसमें शामिल राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व ने मिलकर किया था. अब इसमें कौन शामिल होगा और कौन नहीं, इसका फैसला गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा.


स्वामी प्रसाद मौर्य: अखिलेश के लिए अवसर या आपदा हैं पूर्व सपा नेता! इन वजहों से बना रहे दूरी?

स्वामी, कांग्रेस और सपा के रिश्तों पर क्या बोल रहे एक्सपर्ट?

स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा ने कहा कि स्वामी प्रसाद न तो आपदा हैं और न ही अवसर. उन्होंने कहीं कोई करिश्मा नहीं किया है. उन्हें सिर्फ अपने बेटे और बेटी को स्थापित करना है. उन्होंने अपने समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को स्थापित करने का काम नहीं किया है. वह पहले सपा में थे, फिर बसपा में गए और फिर सपा में लौट आए. अब निर्दलीय राजनीति में आकर वह सोच रहे हैं कि उनका समाज उन पर लट्टू हो जाएगा. सवाल यह है कि उन्होंने अपने समाज के लिए किया क्या है? वह हिंदू समाज को गाली देते हैं.

मिश्रा ने कहा कि शायद वह बौद्ध हो गए हैं. अगर वह हिंदू समाज और हिंदू देवी-देवताओं के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, जो किसी भी सनातन धर्मी को स्वीकार नहीं होंगी, तो उनका अपना समाज भी तो हिंदू है. अगर उनका पूरा समाज बौद्ध हो गया है, तब तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उनके समाज के लोगों को भी उनकी बातें अच्छी नहीं लगती होंगी. इससे पहले वह जहां भी रहे, चाहे सपा में या बसपा में, वहां उन्होंने खुद को एक एसेट बनाने की कोशिश की. जिस तरह नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा से बाहर निकलकर मुसलमानों के नेता नहीं बन जाते और बाबू सिंह कुशवाहा किसी एक समाज के सर्वमान्य नेता नहीं हो जाते, उसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य भी केवल मौर्य समाज के नेता नहीं हैं.

यह पूछे जाने पर कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा है कि अगर वह INDIA गठबंधन में आते हैं तो वह उन सीटों में से कुछ पर दावा कर सकते हैं, जहां से समाजवादी पार्टी के नेता बागी हुए हैं. उदाहरण के तौर पर ऊंचाहार सीट की चर्चा है, जहां से मनोज पांडे बागी हो गए थे. वह सरकार में मंत्री भी रहे हैं. समाजवादी पार्टी की मंशा 2027 के चुनाव में अपने प्रत्याशी के जरिए उन्हें सबक सिखाने की हो सकती है. ऐसे में क्या यह संभव है कि बागी विधायकों की सीटों पर जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य को जगह मिल जाए?

इसके जवाब में मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में खड़ी होना चाहती है तो उसे भी गठबंधन के बड़े भाई यानी समाजवादी पार्टी की अनुमति के बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा. ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी, जब खुद अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उसे विधानसभा चुनाव भी लड़ना है, तो वह अपने साथ एक ऐसी राजनीतिक देनदारी क्यों जोड़ना चाहेगी, जिसे उसके गठबंधन के बड़े सहयोगी अखिलेश यादव भी पसंद नहीं करते?


स्वामी प्रसाद मौर्य: अखिलेश के लिए अवसर या आपदा हैं पूर्व सपा नेता! इन वजहों से बना रहे दूरी?

स्वामी से राहुल और प्रियंका की मुलाकात के सवाल पर मिश्रा ने कहा कि जिस तरह की सियासी परिस्थितियां हैं, उनमें सिर्फ राहुल गांधी से मुलाकात के आधार पर यह कैसे मान लिया जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य INDIA गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं? वह कांग्रेस में भी जा सकते हैं. वह पहले कई पार्टियों में रह चुके हैं. उन्होंने न तो कोई बयान दिया है कि वह INDIA गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं और न ही इस तरह की कोई चर्चा सामने आई है. आज की तारीख में कुर्मी समाज पहले से ही अखिलेश यादव के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है. मौर्य और कुशवाहा समाज के राजनीतिक समीकरण भी काफी हद तक मिलते-जुलते हैं.

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास पहले से ही कुर्मी विधायकों और सांसदों का समर्थन है. ऐसे में अखिलेश यादव या कांग्रेस उन्हें अपने साथ क्यों लेना चाहेंगे? आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के भीतर ऐसी कौन सी राजनीतिक विशेषता है, जो उन्हें गठबंधन के लिए जरूरी बनाती है? जब अखिलेश यादव के पास पहले से ही कुर्मी वोट बैंक का समर्थन मौजूद है, तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की अतिरिक्त उपयोगिता क्या होगी? क्या वह किसी विधानसभा क्षेत्र से अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं? क्या उन्होंने कभी ऐसा चुनाव लड़ा है, जिसमें वह किसी सीट से निर्दलीय या अपनी पार्टी के दम पर जीत हासिल कर सके हों?

सपा कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं...

उधर, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब पहले भी इस तरह के बयान देते थे, तब मायावती के शासन में बसपा के अंदर उनकी बयानबाजी काफी संतुलित रहती थी. वहां किसी के लिए भी इस तरह के बयान देना आसान नहीं था. एक तरह से उन पर अंकुश लगा हुआ था. इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हुए और समाजवादी पार्टी में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए. बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने इस तरह के कुछ बयान दिए थे.

उन्होंने कहा कि बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आने के बाद से उन्होंने सीधे तौर पर सनातन धर्म और हिंदू रीति-रिवाजों पर हमले शुरू कर दिए. जाहिर है कि इससे बहुसंख्यक समाज में आक्रोश पैदा हुआ. समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव उस समय तक बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचते रहे. स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में हाशिये पर कर दिया गया था, लेकिन उनकी बयानबाजी पर अखिलेश यादव खुलकर विरोध नहीं कर रहे थे. हाल के दिनों में जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीडीए के साथ-साथ डिंपल यादव का भी नाम लिया और उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, तो इसे एक तरह से व्यक्तिगत हमला माना गया. इसके बाद वह सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से मोर्चा लेने की स्थिति में आ गए. इससे दोनों के बीच तल्खी और बढ़ गई.

शुक्ला के अनुसार अब अखिलेश यादव ने जिस तरह से ईशनिंदा की बात करते हुए ट्वीट किया है, उससे लोगों को थोड़ी हैरानी हुई है. अखिलेश यादव पहले भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते नजर आए हैं और अब उन्होंने सनातन का भी जिक्र किया है. स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उनके रुख से साफ है कि वह फिलहाल उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हैं. वहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी पता है कि अब उन्हें उम्मीद कांग्रेस पार्टी से ही है. इसलिए वह कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं.

ज्ञानेंद्र शुक्ला ने आगे कहा कि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच नाराजगी और तल्खी बढ़ गई है. अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट देती है या उन्हें अपने साथ मौका देती है, तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और अवसर मिल जाएगा. बीजेपी यह नैरेटिव चलाएगी कि कांग्रेस सनातन धर्म का विरोध करने और उसे गाली देने वालों को अपने खेमे में शामिल कर रही है.

स्वामी आए साथ तो कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव?

उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के खिलाफ अपने नैरेटिव को और मजबूती से आगे बढ़ाएगी. दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए मुश्किल यह भी होगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उसकी प्रमुख सहयोगी है. ऐसे में गठबंधन के नजरिये से स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ लेना कांग्रेस के लिए बोझ साबित हो सकता है. भले ही कांग्रेस को उनसे कुछ सीटें मिलने की उम्मीद हो, लेकिन गठबंधन के लिहाज से यह फैसला उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है.


स्वामी प्रसाद मौर्य: अखिलेश के लिए अवसर या आपदा हैं पूर्व सपा नेता! इन वजहों से बना रहे दूरी?

सीट बंटवारे के सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के INDIA गठबंधन में आने की स्थिति में सीटों को लेकर विवाद होना तय है. समाजवादी पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य उन सीटों पर दावा करें, जहां से सपा के विधायक बागी हुए हैं और पार्टी 2027 के चुनाव में उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारकर उन्हें सबक सिखाना चाहती है. जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे की बात होगी, तब अखिलेश यादव अपनी पसंदीदा सीटों पर समझौता करते नजर नहीं आएंगे. इस मामले में उनका रवैया नरम पड़ने के बजाय सख्त ही रह सकता है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 03 Nov 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
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