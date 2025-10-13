हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP के युवक ने प्रेमानंद महाराज के लिए मक्का-मदीना में मांगी दुआ, पेश की मिसाल

UP के युवक ने प्रेमानंद महाराज के लिए मक्का-मदीना में मांगी दुआ, पेश की मिसाल

Prayagraj News: प्रेमानंद महाराज की तबियत खराब होने के बाद प्रयागराज के युवक ने पवित्र मक्का-मदीना में पहुंचकर उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ की है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Oct 2025 10:40 PM (IST)
Preferred Sources

प्रयागराज से इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली एक खबर सामने आई है. यहां के एक मुस्लिम युवक सूफियान इलाहाबादी ने मदीना से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की दुआ मांगी है. सूफियान प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र के नखास कोना इलाके का रहने वाला है. इन दिनों वह उमरा अदा करने के लिए मदीना गया हुआ है.

वहां से उसने प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करते हुए इंसानियत की मिसाल पेश की. युवक ने गंगा-जमुनी तहजीब की मिशाल पेश की है. वहीं सूफियान इलाहाबादी ने वीडियो के जरिए मानवता का संदेश दिया है. फिलहाल युवक की हर कोई तारीफ कर रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सूफियान ने करीब 1 मिनट 20 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में पीछे मदीना की मस्जिद नजर आ रही है, जबकि सूफियान के हाथ में मोबाइल फोन है, जिसमें प्रेमानंद महाराज की तस्वीर दिखाई दे रही है. 

वीडियो में सूफियान भावुक होकर कहता है, 'ये हमारे प्रेमानंद महाराज हैं, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे इंसान हैं. मुझे पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं मदीना से दुआ करता हूं कि अल्लाह उन्हें सेहत और लंबी उम्र दे. ये बहुत सच्चे और नेक इंसान हैं.'

प्रयागराज की गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल

सूफियान आगे कहता है, 'हम प्रयागराज से हैं, वह धरती जहां गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है. यह शहर हमेशा से प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की मिसाल रहा है.' उसने कहा, 'मैं इस वक्त मदीना में हूं वह पवित्र जगह जहां हर मैल धुल जाता है, चाहे वह शरीर का हो या मन का. यहां इंसानियत सबसे बड़ी चीज है. न हिंदू, न मुसलमान  बस एक अच्छा इंसान होना जरूरी है.'

मुस्लिम युवक ने दिया मानवता का संदेश

वीडियो के अंत में सूफियान कहता है, 'मैं मदीने की पवित्र धरती से अपने हिंदू भाई प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करता हूं. अल्लाह उन्हें सेहत, ताकत और सलामती अता फरमाए. आखिरकार, इंसान की पहचान उसके धर्म से नहीं, बल्कि उसकी नेक नीयत और इंसानियत से होती है.'

सोशल मीडिया पर युवक की हो रही है सराहना

सूफियान का यह कदम सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है. लोगों का कहना है कि इस तरह की सोच ही असली भारत की पहचान है जहां मजहब नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी बात है. यह वीडियो गंगा-जमुनी संस्कृति और एकता की उस भावना को फिर से जीवित करता है, जो हमेशा से भारत की असली ताकत रही है.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 13 Oct 2025 10:40 PM (IST)
UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
विश्व
बिहार
क्रिकेट
बॉलीवुड
Embed widget