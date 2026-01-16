लोकसभा चुनाव 2024 में अयोध्या में हुई BJP की हार पर विनय कटियार की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

राम मंदिर आंदोलन के दौर से हिंदुत्व आधारित राजनीति के जरिए राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फायरब्रांड नेता विनय कटियार शुक्रवार को बाराबंकी पहुंचे. वह यहां अपने एक करीबी मित्र के वहां मुलाकात करने के लिए आए थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में अयोध्या, बाराबंकी लोकसभा चुनाव, बीजेपी प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के PDA फॉर्मूले को लेकर बेबाक बयान दिए.

पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि अयोध्या और उससे सटे बाराबंकी में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. इस सवाल पर विनय कटियार ने कहा कि अयोध्या विधानसभा सीट कभी हारी नहीं, उन्होंने कहा कि सीट वही रहती है लोग बदलते रहते हैं. प्रत्याशी बदलते रहते हैं, अभी वेद गुप्ता हैं वह अच्छे लोग हैं. आगे देखेंगे कितना अच्छा करते हैं लेकिन हमारे हिसाब से तो ठीक हैं.

इसके साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वह प्रत्याशी को हटाकर खुद चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हम किसी को हटाते नहीं हैं जिसे हटना होता है वह खुद-ब-खुद हट जाता है.

समाजवादी पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले पर पूछे गए सवाल पर विनय कटियार ने तंज कसते हुए कहा कि सपा पहले जैसी नहीं रही. उन्होंने कहा कि जब तक समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव थे तब तक पार्टी में कुछ बात थी. अखिलेश यादव को अभी बहुत कुछ सीखना चाहिए वह प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. उन्होंने आगे कहा कि हमने अखिलेश यादव से यह भी कहा था कि उन्हें अपने चाचा शिवपाल यादव को भी कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए. विनय कटियार ने कहा कि हम PDA नहीं जानते हम तो सीधी लड़ना जानते हैं.