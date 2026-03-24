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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में FIR दर्ज, सपा नेता अंसार अहमद समेत 7 नामजद और 5 अज्ञात शामिल

प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में FIR दर्ज, सपा नेता अंसार अहमद समेत 7 नामजद और 5 अज्ञात शामिल

Prayagraj Cold Storage: प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे के 18 घंटे बाद भी घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड बचाव राहत कार्य में जुटी हुई है.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 24 Mar 2026 08:58 AM (IST)
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प्रयागराज में गंगानगर जोन के फाफामऊ में सोमवार को कोल्ड स्टोरेज में हुए हादसे के मामले में पुलिस ने 7 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ फाफामऊ थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है. इस FIR में यूपी के पूर्व मंत्री व सपा नेता अंसार अहमद, अंसार के बेटे, मैनेजर उस्मान, मोहम्मद असलम बाबा, अलावदीन, जावेद और मोहम्मद इरफान को नामजद किया गया है. 

पुलिस ने इनके अलावा 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है. इन पर बीएनएस की हत्या की धारा समेत 6 अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, इन सभी से पूछताछ की जा रही है. 

हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि

फाफामऊ के चंदापुर में कोल्ड स्टोरेज हादसे में अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 14 लोग घायल हुए है, जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस हादसे के 18 घंटे बाद भी घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड बचाव राहत कार्य में जुटी हुई है. लगातार कोल्ड स्टोरेज के मलबे को हटाया जा रहा है. 

मौके पर राहत-बचाव कार्य जारी

इस हादसे के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है. पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं. रेस्क्यू टीम द्वारा अमोनिया गैस का रिसाव अब बंद कर दिया गया है. लेकिन, इसके बावजूद कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया लीकेज के बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है.  अभी भी कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलने की उम्मीद है. 

बता दें कि प्रयागराज में दोपहर क़रीब दो बजे एक जर्जर कोल्ड स्टोरेज का हिस्सा अचानक गिर गया था, जिसके बाद स्टोरेज से अमोनिया गैस का भी रिसाव शुरू हो गया, जिसके चलते आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई थी. इस घटना के बाद इलाके में फैले कोल्ड स्टोरेज और कारखानों की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं. 

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 08:58 AM (IST)
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