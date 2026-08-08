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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर मंत्री मनोज पांडे का तंज, बोले- 'वे यूपी के पर्यटन पर...'

राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर मंत्री मनोज पांडे का तंज, बोले- 'वे यूपी के पर्यटन पर...'

UP Politics: यूपी के मंत्री मनोज पांडे ने राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे और सपा के PDA नारे पर हमला बोला. उन्होंने रायबरेली के मुद्दों पर राहुल गांधी को घेरा और सपा से जवाब मांगा है.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 08 Aug 2026 07:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है. मुरादाबाद पहुंचे मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उत्तर प्रदेश के पर्यटन पर हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लोगों की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए.

मनोज पांडे ने कहा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जहां जाना चाहें जाएं. वह काशी विश्वनाथ और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर भी जाएं, लेकिन रायबरेली से सांसद होने के नाते उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों के बीच भी जाना चाहिए.

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'राहुल पहने अपना क्षेत्र देखें'

उन्होंने कहा कि अगर किसी गांव में आग लगती है या कोई समस्या आती है तो राहुल गांधी को वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है. उन्होंने कहा कि सांसद का पहला दायित्व अपने क्षेत्र की जनता के प्रति होता है.

अखिलेश यादव के PDA नारे पर भी साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के PDA नारे को लेकर भी मंत्री मनोज पांडे ने अखिलेश यादव पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी और उनका ब्रांड है, इसलिए वह जब चाहें अपने नारे का नाम बदल सकते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तो देश की मीडिया भी भ्रमित और अचंभित है कि PDA के कितने अर्थ सामने आ चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लगातार नारे और समीकरण बदल रही है.

ब्राह्मण बयान को लेकर सपा से मांगा जवाब

मंत्री ने सपा महासचिव के कथित पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज उस बयान को भूला नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या समाजवादी पार्टी ने उस बयान पर अब तक कोई कार्रवाई की या माफी मांगी? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि जनेश्वर मिश्र पार्क में दिया गया बयान सही था या पार्टी महासचिव का बयान. उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहा है.

राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी हमला

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मनोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस को अपने पुराने कार्यकाल को भी याद करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों के दौरान नौकरियों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले सामने आए थे. उन्होंने कहा कि अब जनता सब जानती है और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ज्यादा विकास और जनहित के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं. मंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दे उठा रहा है, जबकि भाजपा सरकार जनता के हित में काम कर रही है.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 08 Aug 2026 06:03 PM (IST)
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Moradabad News UP NEWS
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