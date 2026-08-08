राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर मंत्री मनोज पांडे का तंज, बोले- 'वे यूपी के पर्यटन पर...'

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है. मुरादाबाद पहुंचे मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उत्तर प्रदेश के पर्यटन पर हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लोगों की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए.

मनोज पांडे ने कहा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जहां जाना चाहें जाएं. वह काशी विश्वनाथ और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर भी जाएं, लेकिन रायबरेली से सांसद होने के नाते उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों के बीच भी जाना चाहिए.

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'राहुल पहने अपना क्षेत्र देखें'

उन्होंने कहा कि अगर किसी गांव में आग लगती है या कोई समस्या आती है तो राहुल गांधी को वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है. उन्होंने कहा कि सांसद का पहला दायित्व अपने क्षेत्र की जनता के प्रति होता है.

अखिलेश यादव के PDA नारे पर भी साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के PDA नारे को लेकर भी मंत्री मनोज पांडे ने अखिलेश यादव पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी और उनका ब्रांड है, इसलिए वह जब चाहें अपने नारे का नाम बदल सकते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तो देश की मीडिया भी भ्रमित और अचंभित है कि PDA के कितने अर्थ सामने आ चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लगातार नारे और समीकरण बदल रही है.

ब्राह्मण बयान को लेकर सपा से मांगा जवाब

मंत्री ने सपा महासचिव के कथित पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज उस बयान को भूला नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या समाजवादी पार्टी ने उस बयान पर अब तक कोई कार्रवाई की या माफी मांगी? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि जनेश्वर मिश्र पार्क में दिया गया बयान सही था या पार्टी महासचिव का बयान. उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहा है.

राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी हमला

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मनोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस को अपने पुराने कार्यकाल को भी याद करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों के दौरान नौकरियों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले सामने आए थे. उन्होंने कहा कि अब जनता सब जानती है और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ज्यादा विकास और जनहित के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं. मंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दे उठा रहा है, जबकि भाजपा सरकार जनता के हित में काम कर रही है.

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