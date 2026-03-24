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वाराणसी: घर में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से दो लोगों की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस
Varanasi News In Hindi: लहरतारा में एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गयी. इस दुर्घटना में गंभीर रूप से दो अन्य घायलों का इलाज ट्रामा सेंटर में जारी है.
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंगलवार सुबह थाना मडुवादेह क्षेत्र में उस समय चीख-पुकार मच गई. जब यहां के लहरतारा में एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गयी. इस दुर्घटना में गंभीर रूप से दो अन्य घायलों का इलाज ट्रामा सेंटर में जारी है. मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ दमकल टीम भी राहत और बचाव कार्य में जुटी है.
(खबर अपडेट हो रही है)
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Source: IOCL