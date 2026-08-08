मथुरा: कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान, भरतपुर से पहुंचे गुलाबी पत्थर

श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर साधु-संतों और कृष्ण भक्तों ने एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है. मंदिर निर्माण के लिए 'कार सेवा' के ऐलान की तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में देर रात गोवर्धन के जुलहेंदी स्थित चित्रगुप्त पीठ पर गुलाबी पत्थरों की पहली खेप पहुंच गई है. इन पत्थरों को विशेष तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर प्रस्तावित भव्य मंदिर निर्माण के लिए मंगाया गया है.

मंदिर निर्माण की इस मुहिम की सबसे खास बात यह है कि गोवर्धन पहुंचे ये गुलाबी पत्थर राजस्थान के भरतपुर स्थित उसी पहाड़ से मंगाए गए हैं, जहां से अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए पत्थर लाए गए थे.

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आज (8 अगस्त) के प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान

मंदिर निर्माण के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए चित्रगुप्त पीठ पर कई महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं:

प्रथम पूजन: आज दिल्ली की जगह गोवर्धन के चित्रगुप्त पीठ पर ही इन गुलाबी पत्थरों का प्रथम पूजन किया जाएगा.

भागवत कथा का विश्राम: 2 अगस्त से चित्रगुप्त पीठ पर चल रही श्रीमद्भागवत कथा का आज विधिवत समापन (विश्राम) होगा.

अखंड संकीर्तन का शुभारंभ: आज शाम से शुरू होकर कल सुबह तक प्रभु के नाम का अखंड संकीर्तन किया जाएगा.

कल (9 अगस्त) से होगा महायज्ञ और कार सेवा का उद्घोष

अनवरत महायज्ञ: कल सुबह चित्रगुप्त पीठ पर एक विशाल महायज्ञ का शुभारंभ होगा. संतों ने संकल्प लिया है कि यह यज्ञ तब तक निरंतर चलता रहेगा, जब तक प्रभु श्री कृष्ण अपनी जन्मस्थली पर भव्य रूप से विराजमान नहीं हो जाते.

प्रथम शिला का पूजन: कल ही सर्व प्रथम स्थापित की जाने वाली 'प्रथम शिला' का विधिवत पूजन किया जाएगा.

कार सेवा के द्वितीय चरण का ऐलान: कल तक पहले चरण की घोषणा—पूजन, भजन और कीर्तन के साथ पूर्ण हो जाएगी. इसके तुरंत बाद, कार सेवा के द्वितीय चरण का औपचारिक उद्घोष किया जाएगा, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगा.

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