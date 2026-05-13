Prateek Yadav Death News: अस्पताल किस हालत में लाए गए थे प्रतीक यादव? सिविल के CMS ने बताया पूरा सच

सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा चीफ अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का बुधवार सुबह निधन हो गया. वह करीब 38 वर्ष के थे.

लखनऊ के सिविल अस्पताल के CMS के मुताबिक प्रतीक यादव को सुबह 6:55 बजे अस्पताल लाया गया था, लेकिन उस समय तक उनकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार उन्हें इलाज का मौका नहीं मिल सका क्योंकि वह मृत अवस्था में ही लाए गए थे.

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार तबीयत बिगड़ने पर प्रतीक यादव को अस्पताल ले जाया गया था. हालांकि उनकी मौत की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है. बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले भी स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बाद वह घर लौट आए थे.

प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे. वह Aparna Yadav के पति भी थे. प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद प्रतीक सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे. वहीं उनकी पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं.

इसी साल जनवरी में दोनों के रिश्तों में तनाव और तलाक की चर्चाएं भी सामने आई थीं, हालांकि बाद में परिवार के करीबी सूत्रों ने दोनों के बीच सब कुछ सामान्य होने की बात कही थी.