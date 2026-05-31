उत्तर प्रदेश के हरदोई में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश के चुनाव जीतने के लिए विकास नहीं तिकड़म वाले बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर बीजेपी विधायक का वीडियो शेयर करते हुए लिखा,"भाजपा में जो जितना बेईमान वो बैठा है उतनी ऊँची मचान!"

उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा बेईमानी से चुनाव जीतती है, इस बात को स्वीकार करके भाजपा के विधायक ने भ्रष्ट भाजपाई राजनीति का एनकाउंटर कर दिया है, साथ ही उसके ऊपर बुलडोज़र भी चलवा दिया है.देखते हैं अब इन भाजपाई विधायक को पार्टी से निकाला जाता है या भाजपा द्वारा अगला मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है. इस बार जनता भाजपा की सारी तिकड़म निकाल देगी.भाजपा हारेगी और फिर कभी नहीं आएगी.

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क्या था बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का बयान ?

जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधानों के छह महीने कार्यकाल बढ़ने पर हरदोई के टड़ियावां ब्लॉक में एक सम्मान समरोह आयोजित किया गया था. जिसमें श्याम प्रकाश ने मंच से कहा, “अब अगले चुनाव में तैयारी,विकास से कोई वोट नहीं मिलते. हमने बहुत विकास कार्य देखे हैं, चुनाव तिकड़म से जीता जाता है. छह साल और एक महीने में साम, राम, दंड, भेद जो भी कर देना, अगला चुनाव आपको ही जीतना है. सरकार और योगी जी की मंशा को ठेस न पहुंचाएं."

बीजेपी विधायक का यह बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यही नहीं वीडियो में विधायक के इस बयान पर खूब तालियां भी बज रहीं हैं, जिसने विपक्ष को एक मौका दे दिया है. फ़िलहाल इस मामले में अभी किसी बीजेपी नेता और न खुद श्याम प्रकाश का कोई बयान आया है.

राजनीति में भ्रष्टाचार पर विपक्ष को मिला हथियार

यूपी विधानसभा चुनाव में अब एक साल से कम का समय बचा है, ऐसे में बीजेपी विधायक द्वारा विपक्ष को बैठे-बैठाए एक मौका दे दिया गया है. जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी बीजेपी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए तंज कसा है. इसके साथ ही उन्हें बड़ा हथियार भी दे दिया है. देखने वाली बात अब ये होगी कि बीजेपी अपने विधायक के बयान का बचाव करती है या उन पर कार्रवाई.

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