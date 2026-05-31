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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडFirozabad News: एकतरफा प्यार में हैवान बना युवक, डेढ़ साल के मासूम को पटक-पटककर मार डाला

Firozabad News: एकतरफा प्यार में हैवान बना युवक, डेढ़ साल के मासूम को पटक-पटककर मार डाला

Firozabad News In Hindi: आरोपी विराज पाठक मासूम आरव को चॉकलेट दिलाने का बहाना बनाकर घर के बाहर ले गया. आरोप है कि गली में पहुंचकर उसने मासूम को सिर के बल जमीन पर पटक दिया.

By : रंजीत गुप्ता | Updated at : 31 May 2026 12:43 PM (IST)
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उतर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र की यादव कॉलोनी में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां  एकतरफा प्रेम में असफल युवक ने अपने रिश्ते के भतीजे, डेढ़ वर्षीय मासूम आरव की कथित रूप से जमीन पर पटक-पटक कर हत्या कर दी. 

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना से परिवार में कोहराम मच गया, जबकि क्षेत्र में भी शोक और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगा दी हैं.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार पिंकी देवी निवासी ग्राम बामई, थाना अरांव (सिरसागंज) की पुत्री रति की शादी बदायूं निवासी सुमित उर्फ प्रियंक के साथ हुई थी. शादी के बाद रति को एक पुत्र आरव हुआ. पारिवारिक विवाद के चलते रति पिछले छह माह से अपनी मां के साथ रह रही थी.

शनिवार को रति अपने नाना राजेंद्र सिंह निवासी भमोरा हिमायूंपुर, जनपद इटावा के साथ शिकोहाबाद आई थी. यहां उसकी मां पिंकी अपनी सहेली पुष्पा के घर, यादव कॉलोनी में मिलने पहुंची थी. इसके बाद सभी को अपने घर लौटना था.

इसी दौरान रति की फुफुआ सास का बेटा विराज पाठक निवासी शेखूपुरा, बदायूं वहां पहुंच गया. परिजनों के अनुसार आरोपी पहले से ही रति पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन रति ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था. इसी रंजिश और एकतरफा प्रेम में उसने वारदात की साजिश रची.

चॉकलेट दिलाने का बहाना बनाकर ले गया बाहर

परिजनों के मुताबिक आरोपी विराज पाठक मासूम आरव को चॉकलेट दिलाने का बहाना बनाकर घर के बाहर ले गया. आरोप है कि गली में पहुंचकर उसने मासूम को सिर के बल जमीन पर पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

परिवार में छाया मातम

कुछ देर बाद जब लोगों की नजर गली में पड़े मासूम पर पड़ी तो उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इमरजेंसी में तैनात चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डेढ़ वर्षीय बेटे की मौत की खबर मिलते ही मां रति बदहवास हो गई. अस्पताल और घटनास्थल पर उसका रो-रोकर बुरा हाल था. परिवार के अन्य सदस्य भी सदमे में हैं. मासूम की मौत से पूरे परिवार में मातम छा गया.

पुलिस ने शुरू की घेराबंदी

घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और परिजनों से पूछताछ की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया. वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि शुरूआती जांच में एकतरफा प्यार में हत्या का मामला है. बाकी पूछताछ की जा रही है. जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

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About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
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Published at : 31 May 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Firozabad News CRIME NEWS
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