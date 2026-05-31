हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: मां-बेटे को उतारा था मौत के घाट, अब 15 साल बाद आरोपी को फांसी की सजा

मुजफ्फरनगर: मां-बेटे को उतारा था मौत के घाट, अब 15 साल बाद आरोपी को फांसी की सजा

Muzaffarnagar News In Hindi: मुजफ्फरनगर में 15 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में अदालत ने आरोपी को फांसी का सजा सुनाई है. आरोपी ने मां-बेटे की निर्मम हत्या की थी.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 31 May 2026 12:52 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 15 साल पुराने क्रूर दोहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट-3) ने आरोपी रईस उर्फ जहूर हसन को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

मां-बेटे की निर्मम हत्या, जंगल में मिले क्षत-विक्षत शव

7 नवंबर 2011 को चरथावल थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी राजेश देवी अपने 6 वर्षीय बेटे हिमांशु के साथ रुड़की स्थित अपनी बेटी के घर जा रही थीं. इसके बाद दोनों लापता हो गए. छह दिन बाद 13 नवंबर को जंगल से मां-बेटे के क्षत-विक्षत शव बरामद किए गए. पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. 

अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से राहत, दो पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा रद्द; जेल से आएंगे बाहर?

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि राजेश देवी का आरोपी रईस उर्फ जहूर हसन (बरेली निवासी) से अवैध संबंध थे. महिला आरोपी पर शादी करने या साथ रहने का दबाव बना रही थी. इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने दोनों को जंगल में ले जाकर ईंट से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.

15 साल बाद मिला इंसाफ, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

करीब 15 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत फांसी की सजा सुनाई. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. साक्ष्य छिपाने के मामले में कोर्ट ने 7 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. 

सरकारी अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने कहा कि इस मामले में विवेचक की भूमिका अहम रही. पुलिस ने अज्ञात रिपोर्ट पर काम करते हुए आरोपी को पकड़ा और मजबूत साक्ष्य पेश किए. यह फैसला लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवार के लिए राहत भरा है.

UP: अखिलेश के 'पत्रकार' वाले तंज पर भड़के ब्रजेश पाठक, सोशल मीडिया पर छिड़ी सियासी जंग

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read More
Published at : 31 May 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
UP NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: मां-बेटे को उतारा था मौत के घाट, अब 15 साल बाद आरोपी को फांसी की सजा
मुजफ्फरनगर: मां-बेटे को उतारा था मौत के घाट, अब 15 साल बाद आरोपी को फांसी की सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Firozabad News: एकतरफा प्यार में हैवान बना युवक, डेढ़ साल के मासूम को पटक-पटककर मार डाला
फिरोजाबाद: एकतरफा प्यार में हैवान बना युवक, डेढ़ साल के मासूम को पटक-पटककर मार डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Video: बुलंदशहर में अचानक पेड़ से होने लगी नोटों की बारिश! बंदर ने हवा में उड़ाए 500-500 के नोट
बुलंदशहर में अचानक पेड़ से होने लगी नोटों की बारिश! बंदर ने हवा में उड़ाए 500-500 के नोट, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP विधायक के 'तिकड़म से चुनाव जीतते हैं' वाले बयान पर अखिलेश का हमला, बोले- 'भ्रष्ट राजनीति का एनकाउंटर...'
BJP विधायक के 'तिकड़म से चुनाव जीतते हैं' वाले बयान पर अखिलेश का हमला, बोले- 'भ्रष्ट राजनीति का एनकाउंटर...'
Advertisement

वीडियोज

South Stars को भगवान जैसा दर्जा क्यों देते हैं Fans? Janhvi Kapoor ने बताई वजह
Ghaziabad Surya Case: रोती हुई सूर्या की मां जो बोली...उसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे! | Khora
Delhi Bulldozer Action: Shalimar Bagh में 157 घरों को किया जमींदोज, मचा हड़कंप! | Breaking News
Ghaziabad Surya Case: Asad के ढेर होने के बाद... इंदिरापुरम में सन्नाटा या डर? | | Khora News | UP
Ghaziabad Surya Case: सूर्या की मां की वो बात, जिसे सुन भावुक हो जाएंगे | Asad Encounter | Khora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक पर हमले के बाद ममता बनर्जी को मिला राहुल, अखिलेश, केजरीवाल का साथ, बदलेगी बंगाल से दिल्ली तक की राजनीति?
बंगाल में INDIA ब्लॉक हुआ एकजुट? भतीजे अभिषेक पर अटैक के बाद ममता बनर्जी को मिला विपक्ष का समर्थन
महाराष्ट्र
मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच मनोज जरांगे ने पानी पीकर तोड़ा अनशन, कल रात बिगड़ी थी तबीयत
मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच मनोज जरांगे ने पानी पीकर तोड़ा अनशन, कल रात बिगड़ी थी तबीयत
इंडिया
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: SC
बॉलीवुड
'मैं बच्चे नहीं चाहती थी', मनीष मखीजा संग शादी न चलने की पूजा भट्ट ने बताई वजह, बोली- मैंने खुद को खो दिया था
'मैं बच्चे नहीं चाहती थी', मनीष मखीजा संग शादी न चलने की पूजा भट्ट ने बताई वजह, बोली- मैंने खुद को खो दिया था
आईपीएल 2026
IPL Winner Prize Money 2026: RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
विश्व
ट्रंप को बड़ा झटका! ईरान जंग के बीच करीबी सनी जॉय नेल्सन ने छोड़ा व्हाइट हाउस, जानें वजह
ट्रंप को बड़ा झटका! ईरान जंग के बीच करीबी सनी जॉय नेल्सन ने छोड़ा व्हाइट हाउस, जानें वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
यूटिलिटी
Insurance Scams: बीमा में फंसी रकम दिलाने के नाम पर हो रही ठगी, खुद को कैसे बचाएं, जानें टिप्स
बीमा में फंसी रकम दिलाने के नाम पर हो रही ठगी, खुद को कैसे बचाएं, जानें टिप्स
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget