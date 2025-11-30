हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जनता नहीं भूलेगी जंगलराज, अखिलेश बुजुर्ग हो जाएंगे लेकिन...', मंत्री जयवीर सिंह का सपा पर हमला

UP News: मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान जो जंगलराज जनता ने देखा है वो कभी नहीं भूलेगी. अखिलेश यादव बुड्ढे हो जाएंगे लेकिन सत्ता नहीं मिलेगी.

By : रंजीत गुप्ता | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 30 Nov 2025 10:12 PM (IST)
उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है. मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि वह (अखिलेश यादव) अब बुड्ढे हो जाएंगे लेकिन उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी. उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो जंगल राज जनता ने देखा है, उस जंगल राज को जनता भूल नहीं पा रही है. इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है.

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह आज फिरोजाबाद के शिकोहाबाद पहुंचे थे. यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जयवीर सिंह ने स्कूली बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को जरूरत के अनुसार करने और उन्हें बचाने का पाठ पढ़ाया. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने जल संरक्षण करने और प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया.

SIR पर विपक्ष के आरोपों पर किया पलटवार

एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस मतदाता पुनिरीक्षण कार्य को बेहद पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है. इस मतदाता पर निरीक्षण कार्य का उद्देश्य अवैध वोटों को खत्म करना है, अभी देखा जा रहा था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है लेकिन उसका वोट बरकरार आ रहा है. अब ऐसे में जब मतदाताओं के पुनिरीक्षण कार्य किया जा रहा है तब वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो रही है.

मंत्री ने कहा कि इसी तरह से बेटियों का विवाह एक शहर से दूसरे शहर हो जाता है लेकिन उनका वोट मायके में भी रहता है और ससुराल में भी बन जाता है. इस तरह एक ही व्यक्ति के कई वोट भी सामने आते हैं, ऐसे वोटो को हटाकर एक ही वोट रखने के लिए इस प्रक्रिया को किया जा रहा है. जो लोग इसे गलत बता रहे हैं उनकी मंशा अवैध वोटो के सहारे अपनी राजनीति चमकाना है.

'2012-17 के बीच जंगलराज को नहीं भूलेगी जनता'

जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव को बिहार की नजीर देते हुए कहा है कि लालू जी के राज में जिस तरह बिहार में जंगल राज था, जनता उसे भुलाए नहीं भूल रही है. पिछले 22 साल से लगातार नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं. इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो 2012 से 17 के बीच जंगल राज रहा उसको जानता नहीं भूलेगी. 10 साल हुए हैं अभी तो अगले 15 20 साल अखिलेश यादव जी इंतजार करते रहें, वह बुड्ढे हो जाएंगे लेकिन उन्हें सत्ता प्राप्त नहीं होगी.

'सीएम योगी के नेतृत्व में ODOP पर किया जा रहा काम'

योगी मंत्री ने अखिलेश यादव के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और हर जिले में माफीगर्दी का आरोप लगाया गया था. जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान यह नीति अपनाई जा रही थी कि एक जिले में एक माफिया लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वन जिला वन प्रोडक्ट पर काम किया जा रहा है.

Input By : रंजीत कुमार गुप्ता
रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
Published at : 30 Nov 2025 09:38 PM (IST)
Akhilesh Yadav Firozabad News Jaiveer Singh UP News
इंडिया
'पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
बिहार
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
Itti Si Khushi: Anvita के हाथ पर रचा Virat का नाम, Sanjay से कैसे होगी शादी #sbs
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | KFH
Shadab Jakati: '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले शादाब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी |ABPLIVE|
Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE
