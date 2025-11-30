'जनता नहीं भूलेगी जंगलराज, अखिलेश बुजुर्ग हो जाएंगे लेकिन...', मंत्री जयवीर सिंह का सपा पर हमला

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है. मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि वह (अखिलेश यादव) अब बुड्ढे हो जाएंगे लेकिन उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी. उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो जंगल राज जनता ने देखा है, उस जंगल राज को जनता भूल नहीं पा रही है. इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है.

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह आज फिरोजाबाद के शिकोहाबाद पहुंचे थे. यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जयवीर सिंह ने स्कूली बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को जरूरत के अनुसार करने और उन्हें बचाने का पाठ पढ़ाया. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने जल संरक्षण करने और प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया.

SIR पर विपक्ष के आरोपों पर किया पलटवार

एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस मतदाता पुनिरीक्षण कार्य को बेहद पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है. इस मतदाता पर निरीक्षण कार्य का उद्देश्य अवैध वोटों को खत्म करना है, अभी देखा जा रहा था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है लेकिन उसका वोट बरकरार आ रहा है. अब ऐसे में जब मतदाताओं के पुनिरीक्षण कार्य किया जा रहा है तब वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो रही है.

मंत्री ने कहा कि इसी तरह से बेटियों का विवाह एक शहर से दूसरे शहर हो जाता है लेकिन उनका वोट मायके में भी रहता है और ससुराल में भी बन जाता है. इस तरह एक ही व्यक्ति के कई वोट भी सामने आते हैं, ऐसे वोटो को हटाकर एक ही वोट रखने के लिए इस प्रक्रिया को किया जा रहा है. जो लोग इसे गलत बता रहे हैं उनकी मंशा अवैध वोटो के सहारे अपनी राजनीति चमकाना है.

'2012-17 के बीच जंगलराज को नहीं भूलेगी जनता'

जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव को बिहार की नजीर देते हुए कहा है कि लालू जी के राज में जिस तरह बिहार में जंगल राज था, जनता उसे भुलाए नहीं भूल रही है. पिछले 22 साल से लगातार नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं. इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो 2012 से 17 के बीच जंगल राज रहा उसको जानता नहीं भूलेगी. 10 साल हुए हैं अभी तो अगले 15 20 साल अखिलेश यादव जी इंतजार करते रहें, वह बुड्ढे हो जाएंगे लेकिन उन्हें सत्ता प्राप्त नहीं होगी.

'सीएम योगी के नेतृत्व में ODOP पर किया जा रहा काम'

योगी मंत्री ने अखिलेश यादव के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और हर जिले में माफीगर्दी का आरोप लगाया गया था. जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान यह नीति अपनाई जा रही थी कि एक जिले में एक माफिया लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वन जिला वन प्रोडक्ट पर काम किया जा रहा है.