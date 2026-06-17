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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीलीभीत: 8 वर्षीय नाबालिग से रेप का शर्मनाक मामला, थाने का घेराव कर एनकाउंटर की मांग

पीलीभीत: 8 वर्षीय नाबालिग से रेप का शर्मनाक मामला, थाने का घेराव कर एनकाउंटर की मांग

Pilibhit News In Hindi: सुनगढ़ी में 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है. बच्ची को बुजुर्ग के घर से बरामद किया गया था. हिंदू संगठन ने थाने का घेराव कर आरोपी के एनकाउंटर की मांग की.

Reported By : विक्रांत शर्मा |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 17 Jun 2026 06:23 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की बेहद शर्मनाक घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है. परिजनों के अनुसार, बच्ची पिछले दो दिनों से लापता थी. तलाश के दौरान उसे गांव के ही 66 वर्षीय मोहम्मद उमर के घर से संदिग्ध हालत में बरामद किया गया. आरोप है कि आरोपी ने बच्ची को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

पूरा मामला थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के कुर्री गांव का है. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में भारी तनाव फैल गया. हिंदू संगठन 'हनुमान दल' के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और आरोपी के एनकाउंटर की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए.

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हनुमान दल का आक्रोश

हनुमान दल के नेताओं ने कहा, “एक 60 साल के दरिंदे ने 8 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की है. हमारी मांग है कि ऐसे अपराधी का तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.” 
माहौल बिगड़ता देख वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया.

पुलिस की कार्रवाई

सुनगढ़ी पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर संगीन धाराओं (POCSO एक्ट समेत) में एफआईआर दर्ज कर आरोपी मोहम्मद उमर को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया, “16 जून को सुनगढ़ी पुलिस को सूचना मिली थी कि कुर्री गांव की नाबालिग बच्ची को दूसरे समुदाय के उमर नाम के व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाया गया था. परिजनों के आरोपों के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है. जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.” पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया है और मामले की गहन जांच कर रही है.

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Published at : 17 Jun 2026 06:23 PM (IST)
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