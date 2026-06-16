राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव के तीखे बोल, कहा- 'जब भगवान FIR दर्ज करेंगे तब...'

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की रकम के गबन के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं. आज उन्होंने फिर इस पर तंज कसते हुए एक कार्यक्रम में कहा, कि उस समय जब चढ़ावे को लेकर चिंता है, उस समय आप दान कर रहे हैं, एक दूसरे से सहयोग लेकर भंडारा कर रहे हैं, पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं." उन्होंने इस मामले में कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भगवान् एफआईआर दर्ज करेंगे तो कैसे बचेंगे.

अखिलेश यादव लखनऊ में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने राम मंदिर गबन मामले में कानूनी कार्रवाई के सवाल पर कहा, "हमारी आपकी कानूनी FIR संविधान वाली है वह अलग विषय है लेकिन जो भगवान की FIR लिख जाएगी उसका क्या करोगे आप?" उन्होंने आगे कहा कि हमें पता चला है दो बड़े डबल इंजन को पैसा जा रहा था.प्रभु श्री राम को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले बहुत दुखी हैं."

इंडिया गठबंधन बना रहेगा

अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन के सवाल पर कहा कि जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा. अभी-अभी हराया है बीजेपी को, हारी हुई बीजेपी है, मरता क्या ना करता. उन्होंने आगे कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता से ज्यादा जनता तैयार है. ये सरकार ने रूमर फैलाया है कि नवंबर में चुनाव करा देंगे.

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अखिलेश यादव ने उठाया था गबन का मुद्दा

यहां बता दें कि सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ही अयोध्या में राम मंदिर में गबन का मुद्दा उठाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की थी. जिसे पहले बीजेपी और मंदिर ट्रस्ट ने नकारा था. लेकिन अब मामला पूरी तरह तूल पकड चुका है और कई सौ करोड़ के गबन और चोरी तक की बात आ रही है. इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

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