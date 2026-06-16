हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव के तीखे बोल, कहा- 'जब भगवान FIR दर्ज करेंगे तब...'

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव के तीखे बोल, कहा- 'जब भगवान FIR दर्ज करेंगे तब...'

Ram Mandir Donation Controversy: अखिलेश यादव ने कहा कि उस समय जब चढ़ावे को लेकर चिंता है, उस समय आप दान कर रहे हैं, एक दूसरे से सहयोग लेकर भंडारा कर रहे हैं, पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं."

Reported By : विवेक राय |  Edited By: Jai Prakash |  Updated at : 16 Jun 2026 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की रकम के गबन के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं. आज उन्होंने फिर इस पर तंज कसते हुए एक कार्यक्रम में कहा, कि उस समय जब चढ़ावे को लेकर चिंता है, उस समय आप दान कर रहे हैं, एक दूसरे से सहयोग लेकर भंडारा कर रहे हैं, पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं." उन्होंने इस मामले में कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भगवान् एफआईआर दर्ज करेंगे तो कैसे बचेंगे.

अखिलेश यादव लखनऊ में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने राम मंदिर गबन मामले में कानूनी कार्रवाई के सवाल पर कहा, "हमारी आपकी कानूनी FIR संविधान वाली है वह अलग विषय है लेकिन जो भगवान की FIR लिख जाएगी उसका क्या करोगे आप?" उन्होंने आगे कहा कि हमें पता चला है दो बड़े डबल इंजन को पैसा जा रहा था.प्रभु श्री राम को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले बहुत दुखी हैं."

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

इंडिया गठबंधन बना रहेगा 

अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन के सवाल पर कहा कि जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा. अभी-अभी हराया है बीजेपी को, हारी हुई बीजेपी है, मरता क्या ना करता. उन्होंने आगे कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता से ज्यादा जनता तैयार है. ये सरकार ने रूमर फैलाया है कि नवंबर में चुनाव करा देंगे.

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव का दावा- यूपी में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने के लिए सरकार करा रही सर्वे

अखिलेश यादव ने उठाया था गबन का मुद्दा 

यहां बता दें कि सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ही अयोध्या में राम मंदिर में गबन का मुद्दा उठाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की थी. जिसे पहले बीजेपी और मंदिर ट्रस्ट ने नकारा था. लेकिन अब मामला पूरी तरह तूल पकड चुका है और कई सौ करोड़ के गबन और चोरी तक की बात आ रही है. इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

यह भी पढ़ें: चढ़ावा चोरी मामले में जमात-ए-इस्लामी हिंद की एंट्री, उपाध्यक्ष बोले- राम मंदिर का निर्माण ही...

Published at : 16 Jun 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS RAM MANDIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव के तीखे बोल, कहा- 'जब भगवान FIR दर्ज करेंगे तब...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव के तीखे बोल, कहा- 'जब भगवान FIR दर्ज करेंगे तब...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AIMIM की एंट्री से UP में NDA को नुकसान है या नहीं? योगी के मंत्री बोले- अगर मुस्लिम नए विकल्प...
AIMIM की एंट्री से UP में NDA को नुकसान है या नहीं? योगी के मंत्री बोले- अगर मुस्लिम नए विकल्प...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का दावा- यूपी में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने के लिए सरकार करा रही सर्वे
अखिलेश यादव का दावा- यूपी में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने के लिए सरकार करा रही सर्वे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चढ़ावा चोरी मामले में जमात-ए-इस्लामी हिंद की एंट्री, उपाध्यक्ष बोले- राम मंदिर का निर्माण ही...
चढ़ावा चोरी मामले में जमात-ए-इस्लामी हिंद की एंट्री, उपाध्यक्ष बोले- राम मंदिर का निर्माण ही...
Advertisement

वीडियोज

Tum Dena Sath Mera:🥰Rakshit के सामने आई Aprajita, हाथ में चाय और केक लेकर दिया सरप्राइज #sbs
TMC News: TMC से NCPI की ओर रुख...आखिर क्यों बदल रहे हैं सांसदों के राजनीतिक रास्ते? समझिए |ABPLIVE
बॉलीवुड न्यूज़: गदर के 25 साल पूरे: जश्न में जुटे सितारे, अमीषा पटेल ने दिया 'गदर 3' का बड़ा हिंट! ( 16-06-26)
B-52 Bomber Crash: राख बना अमेरिकी सेना का सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर, 8 सैनिकों की मौत! |ABPLIVE
Plug in hybrid vs strong hybrid: Which is better? #phev #stronghybrid #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मेरा कोई मतलब ही नहीं
Exclusive: राम मंदिर मामले में टिन्नू यादव की पहली प्रतिक्रिया, खुद पर लगे आरोपों पर दिए जवाब
क्रिकेट
बेटे अकाय के साथ दिखे विराट कोहली, परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम; दिल खुश कर देंगी तस्वीरें
बेटे अकाय के साथ दिखे विराट कोहली, परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम; दिल खुश कर देंगी तस्वीरें
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
इंडिया
TMC Crisis: इधर ED कर रही थी सवाल-जवाब, उधर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को भेजा 2 घंटे में पेश होने का नोटिस, फिर क्या हुआ?
इधर ED कर रही थी सवाल-जवाब, उधर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को भेजा 2 घंटे में पेश होने का नोटिस, फिर क्या हुआ?
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
एग्रीकल्चर
खरीफ सीजन में क्या बोएं किसान? धान-मक्का या सोयाबीन, कौन सी फसल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा
खरीफ सीजन में क्या बोएं किसान? धान-मक्का या सोयाबीन, कौन सी फसल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा
टेक्नोलॉजी
आपके बैग में रखा गैजेट कहीं जेल न पहुंचा दे! साथ रखना पड़ सकता है भारी
आपके बैग में रखा गैजेट कहीं जेल न पहुंचा दे! साथ रखना पड़ सकता है भारी
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget