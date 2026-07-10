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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी के हनुमानगढ़ी में नमाज वाले बयान पर सपा की पहली प्रतिक्रिया, कहा- देश किसी एक धर्म...

CM योगी के हनुमानगढ़ी में नमाज वाले बयान पर सपा की पहली प्रतिक्रिया, कहा- देश किसी एक धर्म...

UP Politics: सपा सांसद सनातन पांडेय ने कहा अगर कोई सच में समाजवादी है, तो वह सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और उनमें भी ब्राह्मण समुदाय ने अहम भूमिका निभाई है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 10 Jul 2026 03:36 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हनुमानगढ़ी में नमाज वाले बयान पर समाजवादी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया आई है. सपा सांसद सनातन पांडेय ने कहा ये लोग भगवान राम और भगवान हनुमान के खिलाफ हैं. जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आए थे, तो उनके सामने भगवान हनुमान से नृत्य करवाया जा रहा था. ये RSS और BJP नेता कौन होते हैं यह दावा करने वाले कि वे भगवान राम और भगवान हनुमान को समझते हैं? उन्होंने कभी भी लोगों की आस्था का सच्चा सम्मान नहीं किया."

सपा सांसद सनातन पांडेय ने कहा कि उनका काम झूठ फैलाना, आस्था के नाम पर चंदा इकट्ठा करना और फिर भ्रष्टाचार में लिप्त होना है. अगर वे हनुमान चालीसा और भगवान हनुमान के चरित्र के बारे में इतना कुछ जानते हैं, तो उन्हें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा के दौरान ऐसी हरकतें नहीं होने देनी चाहिए थीं. यह देश किसी एक धर्म का नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि यह सनातन धर्म की भूमि है, जिसने हमेशा एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए काम किया है. जो लोग दूसरों पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सनातन धर्म ने सह-अस्तित्व को बढ़ावा दिया है. अगर कोई सच में समाजवादी है, तो वह सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और उनमें भी ब्राह्मण समुदाय ने अहम भूमिका निभाई है.

यह भी पढ़ें: अयोध्या में बदले गए दो नगर पंचायतों के नाम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से किया बड़ा ऐलान

क्या है CM योगी का हनुमानगढ़ी में नमाज वाला बयान?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे, यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ये लोग जो आस्था की बात करते हैं, इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था. क्या कभी कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या कांग्रेस और सपा ऐसा कर पाएगी ? फिर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम कौन करवा रहा था?

सीएम योगी ने ये बयान हालिया राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सपा और कांग्रेस द्वारा सवाल उठाने पर दिया. उन्होंने अयोध्या के विकास के उदहारण देते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस विरोध करते रहे, आज अयोध्या में इंटरनेशनल एअरपोर्ट बन गया, क्या पहले ऐसा सोचा जा सकता था?

यह भी पढ़ें: ललिता गौतम हत्याकांड के बीच मायावती का बड़ा बयान, BSP चीफ ने कहा- सड़कों पर मत उतरिए

Published at : 10 Jul 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Sanatan Pandey YOGI ADITYANATH
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