ग्रेटर नोएडा में गोपाल हत्याकांड का खुलासा, हुक्का विवाद में ली जान, एनकाउंटर में 3 अरेस्ट

ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र के बनवारी वास गांव में 15 वर्षीय किशोर गोपाल शर्मा की हत्या का पुलिस ने 7 दिन बाद सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो के पैर में गोली लगी है. पुलिस जांच में सामने आया है कि यह हत्या 'हुक्का' पीने के एक छोटे से विवाद और रंजिश के चलते की गई थी.

कैसे और क्यों हुई हत्या?

ज्वाइंट सीपी राजीव नारायण मिश्र ने प्रेस वार्ता में बताया कि 21 मई को गोपाल के गुमशुदा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद रोही गांव के एक खाली मकान में उसका शव मिला.

मर्डर की वजह: गोपाल आरोपियों के साथ बैठकर हुक्का पिया करता था. कुछ दिन पहले उसकी दादी ने वहां जाकर आरोपियों को डांट लगा दी थी. आरोपी इसी बात से नाराज थे.

साजिश: 21 मई को जब गोपाल हुक्का पीने पहुंचा, तो आरोपियों ने उसके हुक्के में अधिक तंबाकू डालकर पिलाया. इसके बाद उसे खाली मकान में ले जाकर उसका सिर दीवार में दे मारा. गोपाल वहीं बेहोश हो गया और आरोपी उसे उसी हाल में छोड़कर फरार हो गए, जिससे उसकी मौत हो गई.

पुलिस मुठभेड़ में 3 आरोपी गिरफ्तार

इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान कर ली थी. चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर जाते हुए जब पुलिस ने इन्हें रोका, तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से दो आरोपी घायल हो गए. पकड़े गए आरोपियों की पहचान नरेश और मोहित (निवासी रोही) तथा उमेश (निवासी चंपारण, बिहार) के रूप में हुई है.

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पुलिस ने अफवाहों का किया सख्त खंडन

ज्वाइंट सीपी ने सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों और अफवाहों का भी सख्ती से खंडन किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं कि बच्चे के साथ कुकर्म हुआ है, उसके अंग काटे गए हैं या तेजाब डाला गया है, वे पूरी तरह अफवाह और गलत हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है; रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण सिर पर लगी चोट है.

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