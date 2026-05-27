कांधला: अस्पताल में गमले चोरी पर प्रभारी डॉक्टर का एक्शन, पूरे स्टाफ से वसूले 4-4 रुपये

उत्तर प्रदेश के कांधला के सरकारी अस्पताल में गमले चोरी होने का एक अनोखा मामला सामने आया है. अस्पताल परिसर से दो सजावटी गमले गायब होने पर चिकित्सा प्रभारी ने सख्त कदम उठाते हुए अपने समेत पूरे अस्पताल स्टाफ पर 4-4 रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, दूसरी ओर हरियाणा नंबर की एक कार अस्पताल परिसर में घुस गई और लापरवाही से वाहन चलाते हुए कई गमलों को क्षतिग्रस्त कर दिया. मामले में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है.

चिकित्सा प्रभारी ने सौंदर्यीकरण अभियान के तहत लगाए थे पेड़-पौधे

कांधला के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा प्रभारी डॉ. वीरेंद्र सिंह द्वारा अस्पताल परिसर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अस्पताल परिसर में विशेष सौंदर्यीकरण अभियान चलाया, जिसके तहत बड़ी संख्या में पेड़-पौधे और सजावटी गमले लगाए गए. साथ ही अस्पताल स्टाफ को साफ-सफाई बनाए रखने और पौधों की नियमित देखरेख के निर्देश दिए गए थे.

इसी बीच अस्पताल परिसर से दो सजावटी गमले अचानक गायब हो गए. मामले की जानकारी मिलते ही चिकित्सा प्रभारी ने इसे कर्मचारियों की सामूहिक लापरवाही मानते हुए अपने समेत करीब 50 कर्मचारियों पर प्रतीकात्मक रूप से 4-4 रुपये का जुर्माना लगाया. उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को जिम्मेदारी का एहसास कराना है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

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हरियाणा नंबर के अज्ञात चालक ने भी तेज रफ्तार में कई गमले तोड़े

उधर, अस्पताल परिसर में एक अन्य घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी. हरियाणा नंबर की एक कार लेकर पहुंचे अज्ञात चालक ने अस्पताल परिसर में तेज और लापरवाही पूर्ण तरीके से वाहन दौड़ा दिया, जिससे वहां रखे कई गमले टूटकर क्षतिग्रस्त हो गए. यह पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. चिकित्सा प्रभारी डॉ. वीरेंद्र सिंह ने कार नंबर के आधार पर थाना पुलिस को तहरीर देकर आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि अस्पताल परिसर मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए है, यहां किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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