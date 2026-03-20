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दिल्ली से पूर्वांचल जाने वालों के लिए बड़ी खबर, इस रूट पर हमसफर का ऐलान, होंगे ये 9 स्टॉपेज

रेलवे के इस फैसले से पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को दिल्ली आने-जाने में बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Mar 2026 11:55 AM (IST)
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भारतीय रेलवे ने दिल्ली और पूर्वांचल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए आनंद विहार टर्मिनल-मऊ स्पेशल ट्रेन को नियमित ट्रेन के रूप में चलाने की मंजूरी दे दी है. रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अभी तक स्पेशल के तौर पर चल रही 04055/04056 बलिया-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन को अब नियमित नंबर 14055/14056 के साथ आनंद विहार (टर्मिनल)-मऊ एक्सप्रेस के रूप में संचालित किया जाएगा.

यह जानकारी मऊ स्थित घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी.

रेलवे बोर्ड ने 12 मार्च 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया. इसके तहत ट्रेन को साप्ताहिक रूप से चलाया जाएगा. ट्रेन संख्या 14056 आनंद विहार टर्मिनल से बुधवार को दोपहर 3 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन गुरुवार सुबह 5:45 बजे मऊ पहुंचेगी. वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 14055 मऊ से गुरुवार को सुबह 10:30 बजे चलेगी और शुक्रवार तड़के 3 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.

कहां-कहां रुकेगी ट्रेन?

यह ट्रेन रास्ते में चिपियाना बुजुर्ग, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, जंघई, जौनपुर, शाहगंज, मुहम्मदाबाद, आजमगढ़ और खोरासन रोड जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी. रेलवे के अनुसार ट्रेन के कोच एलएचबी रेक के होंगे और इसका प्राथमिक रखरखाव आनंद विहार टर्मिनल पर किया जाएगा. वहीं कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज में ट्रेन की वॉटरिंग की व्यवस्था होगी.

रेलवे के इस फैसले से पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को दिल्ली आने-जाने में बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है. इन इलाकों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार, पढ़ाई और अन्य कारणों से दिल्ली आते-जाते हैं. ऐसे में इस ट्रेन के नियमित संचालन से यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और अन्य ट्रेनों पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो सकेगा.

यह 

Published at : 20 Mar 2026 11:50 AM (IST)
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