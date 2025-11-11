दिल्ली ब्लास्ट पर पप्पू यादव का बड़ा बयान- 'हमारी खुफिया जानकारी कहां गई, किसे जिम्मेदार ठहराएं?'

दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर पप्पू यादव ने सरकार और खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं. पप्पू यादव ने कहा कि जब फरीदाबाद में सुबह इतना बड़ी मात्रा में बारूद बरामद हुआ था, तो उसके बाद भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थीं?

इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने कहा कि जो लोग देश में सुरक्षा की बात करते हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पुलवामा से लेकर दिल्ली तक लगातार घटनाएं हो रही हैं. हमारे जवान और जनता जान से हाथ हो रही है.

पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि फरीदाबाद में हमारी एजेंसी कहां गायब हो गई? खुफिया जानकारी कहां गई? किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा? पुलवामा से लेकर पहलगाम तक, सैनिकों और कैंपों पर तीन दर्जन से ज़्यादा हमले हुए. इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? देश उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि जनता ने सब देख लिया है. हमारे पड़ोसी देशों से कोई भी हमारे साथ नहीं हैं न म्यांमार भी साथ नहीं है, रूस ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है. ये लोग सिर्फ़ नफरत और फूट फैलाते हैं.

बिहार में वोटिंग को लेकर लगाए आरोप

पप्पू यादव ने इस दौरान बिहार चुनाव में वोटिंग को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि कई बूथ पर फोर्स राजनीतिक दल के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं. जो फोर्स चुनाव कराने आये है वह राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं.

अभी भी कई बूथ पर ईवीएम पर बूथ खराब है, ये इसलिए ख़राब हैं क्योंकि वोट चोरी की कोशिश हो रही है. पोलिंग बूथ संख्या 49 और 45 पर लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है. मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है. मैंने डीएम से बात की है. अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो ठीक नहीं है.

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को बनाए रखें. मुझे बस इतना पता है कि सीमांचल और कोसी जिसके साथ खड़े होंगे, वही सरकार बनाएगा.

